了解功率 迎接全民練功世代

我們常說誰是勇咖、誰的腳力很好！那到底有多勇、有多好？在沒有數據的狀況下，好不好都只是感覺，近年來自行車運動科學化的關鍵之一，就是發展出了功率計，能夠量測車手的功率輸出，體能、腳力直接被量化，你的雙腳能輸出多少功率，功率計說了算！

▲換裝一組功率大盤，就能馬上開始練功。

功率的基礎概念

什麼是功率呢？簡單說就是車手在踏板上所施加，用以轉動曲柄，並透過鏈條帶動後輪，驅使自行車前進的力量。車手踩踏功率的大小，則可以由「踩踏力量＋轉動速度」來計算出來。因此，只要知道車手踩踏的力量大小以及迴轉速，就能得到車手的踩踏功率數據，這就要透過「功率計」來量測。於是有了各式裝在自行車上包括踏板、大齒盤、曲柄、曲柄心軸、花鼓的功率計，用以即時地監測車手的輸出功率。

為什麼要了解功率？

「功率」可以說是自行車科學化訓練的一大步，相較於過去常用的指標，如心率、配速、乳酸、攝氧等等，單一面向的數據容易受到其他因素影響而失真，功率數值可以說是更全面的呈現，代表了車手的肌肉、心肺、神經等各方面一起運作下的結果，能更明確地呈現出車手本身的狀態與輸出力量。

從此，車手的體能與輸出，就可以被準確地量測並量化，可以用數字來精準傳達，像是最常聽到的就是 FTP（功能性閥值），這個數字的量測方式，通常是透過在 1 個小時內，一個人盡全力騎乘的狀況下，所得到的平均功率，也可以看作是一場 1 小時的個人計時賽。例如 A 車手的 FTP 測得的數字是 300W，那表示他如果以 300W 來騎 1 小時，應該是完全力竭的狀況，如果騎超過 300W，會衰退得更快，可能半小時就撐不住了；如果騎在 300W 以下，那麼就可以維持超過 1 小時。

所以說，我們了解自己的 FTP 這個數字，大概就可以定義自身的騎乘能力，當然對一般車友來說，知道 FTP 不是為了跟別人比較，而是為了跟自己比較。可以透過自己的功率數據，來了解騎乘時的狀態、負荷，才不會騎到「爆掉」，也因為了解自己的能力，才能設計出個人化的課表，讓訓練更有效率。

對於騎乘及訓練的助益

透過功率計的即時監測，將能夠即時蒐集車手騎乘的出力狀態，提供客觀、穩定的騎乘功率數據，作為車手配速的依據。也可以量化車手訓練與疲勞的狀況，來建立個人騎乘功率檔案，制定針對性、個人化的訓練計畫。透過個人數據能配合教練、訓練軟體或網站，進行長期訓練監控，安排訓練課程，更有效提升體能表現，同時也防止過度訓練或訓練目標偏差。甚至透過即時的踩踏數據，車手還可以改善騎乘技巧，在比賽中也能因應自身狀況來制定比賽策略。

對於一位認真或是有志於競賽的騎士，功率計可說是不可或缺的訓練聖品，且已經發展得相當成熟，被普遍應用全球職業車壇。但過去車友們對於功率計的印象，一定都是非常昂貴，甚至可能比自己的愛車還高價，讓許多車友想嘗試卻無法入手。但是在功率計普遍之後，產品越來越好，價格也越來越親民！例如捷安特就會直接在成車上搭配功率計，旗下品牌 Liv 新發表的 Langma Adv Pro 1，要價 NT$118,000，除了配備 SRAM Rival E-Tap AXS（12 速）與油壓碟煞，還有大盤上的 Power Halo 功率計，就滿划算的。

▲Liv Langma 車上搭載 Power Halo 功率計。

另外由 FSA 所推出的 PowerBoxSC 單邊功率計大齒盤，更是要挑戰市場性價比最高，讓消費者花不到萬元，只要更換大盤就能開始練功！而且這款功率大盤有多種齒片規格，想要換超壓縮盤的車友們，也可以趁此機會，選擇自己所需齒數的齒盤，一次達成 2 個願望。

兼具功率計與超壓縮的 FSA PowerBoxSC

功率計已經是訓練不可或缺的秘密武器，還好現在想要入手功率計也不再那麼困難！FSA 最新推出的 PowerBoxSC 功率大盤，走親民實用路線，要讓人人有功練！「鐵德鐵馬」店長陳彥霖說，他真心推薦這組大盤，不只讓你擁有功率計的功能，還能同時來調整愛車的齒比。很多車友為了挑戰高山爬坡，想要換更輕的齒比，如果換飛輪的話，他必須換飛輪、鏈條和後變，而且零件的年份、等級必須相符，尤其若是年份比較久的老車，可能零件也會缺貨。所以相對的，選擇更換比 5／34T 壓縮盤更小的 46／30T 超壓縮大盤，就能達到讓愛車齒比更輕的目標。

功率計在以往是非常貴的商品，而且很多功率計是無法裝在超壓縮大盤上的，而這款 PowerBoxSC 功率大盤是出廠直接將感應器結合在曲柄上，並且提供多種腿長與齒片組合，加上心軸有一般的 24 與 386 規格，市售車架都可以安裝。最重要的是價格相當親民，NT$9,000 就能有一組功率大盤，從此騎車就可以隨時了解自己的功率輸出。

▲PowerBoxSC。

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來源：《單車誌》

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