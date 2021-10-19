大多數車友都有摔車經驗，騎單車如何不摔車？你一定要避開 5 大誤區，才能快快樂樂出門，平平安安回家！

1. 不正確使用煞車

「注意煞車時先煞後輪」這是單車手把上常見的警語，依照歐規標準，後輪煞車把是裝在右手邊，但因個人使用習慣不一，若真不能適應，可請車店技師幫忙更換。C 夾煞車非常犀利，新手或更換煞車片時都要多做幾次測試，並加以調整煞車線鬆緊度、煞車皮間隙等，以防煞車力道過大而摔車。

2. 不當的過彎姿勢

因離心力之故，轉彎時車身會傾斜，此時轉彎內側腳踏板應置於水平或上方，以免碰觸地面而摔車，在過彎之前就應減速，轉彎時盡量不要煞車，非不得已可將轉彎腳放下，預防打滑偏倒。

3. 錯誤的上下坡方式

上坡時，有些車手為加強踩踏力道會站立騎車，除非是特陡坡或比賽時上坡衝速，否則這種方式應避免，因為上坡立身騎乘不但沒較省力，且容易因重心提高而造成操控不穩、後輪打滑現象；正確上坡姿勢應是坐姿往前移、上身壓低維持重心、以輕齒比踩踏，不但省力且安全。而下坡時則要將重心往後，可用大腿夾住座墊，將整個身體壓低維持重心，並注意控制速度，避免緊急煞車。

4. 未保持安全間距

長途騎行下來會因精神狀況、注意力分散、輪車擋風等因素而導致與前車追撞，尤其路況越好越寬闊時越容易發生，建議拉長間距，以防萬一。

5. 壓到路面突出物

標線、反光鈕、人孔蓋，這三種常出現在路面的東西對於汽車駕駛來說是習以為常，但在單車騎士眼裡可是頭號殺手，時常因不當輾過而發生破胎、摔車，最佳的避免方式就是在標線旁保持直線前進，不任意蛇行變換車把方向。這種不預期路況很難預防，只能將視線放遠，提早發現，若真必須越過障礙物時可立身將手把上拉，配合腳力讓前輪躍起越過，減輕撞擊，但切記此方式車速勿過快。

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來源：《單車誌》

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