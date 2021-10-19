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合一前8月稅後虧6.2億元 每股虧1.63元

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左至右為合一財務副總鄭志慧、營運中心主任路孔明、醫藥副總裁陳錫根、抗體新藥副總陳念宜。(擷取自直播)
左至右為合一財務副總鄭志慧、營運中心主任路孔明、醫藥副總裁陳錫根、抗體新藥副總陳念宜。(擷取自直播)
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合一自結新藥糖尿病足臨床醫材生技股

合一 (4743-TW) 今 (19) 日公告自結，去年因認列投資收益推升營運獲利，今年由於糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101 銷售規模尚未放大，前 8 月稅後虧損 6.2 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.63 元。

合一 8 月營收 800 萬元，月減 11.6%、年增 153 倍；稅後虧損 1.51 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.4 元。

合一 7-8 月營收 1700 萬元，年增 160 倍；稅後虧損 2.64 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.69 元。

合一旗下治療糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101，受惠接獲美國食藥局 (FDA) 通知受理 ON101 醫材 510(k) 申請，該藥品有機會在美國以醫材產品上市，吸引外資連四日買超，帶動股價漲勢凌厲。

市場預期，ON101 有機會在明年第二季完成審查，若順利取得藥證，ON101 有機會在美國以醫材上市，大幅縮進入美國市場的時程。

不過，合一仍在美國執行第二個三期臨床試驗，預計明年下半年收完 208 位病患、2023 年上半年完成三期，後續一旦 ON101 拿到美國新藥藥證，醫材項目將會停止銷售。

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