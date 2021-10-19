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〈友達擴大投資〉兩岸大擴產 未來四年資本支出達910.8億元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
友達兩岸大擴產，未來四年資本支出達910.8億元。(鉅亨網資料照)
友達兩岸大擴產，未來四年資本支出達910.8億元。(鉅亨網資料照)
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資本支出面板友達高階製造台灣昆山

面板大廠友達 (2409-TW) 兩岸投資不停歇，除計畫擴充昆山廠 LTPS 產能外，也將投資台灣台中 8.5 代、6 代 AHVA 高階技術產能，友達今 (19) 日表示，預估未來四年資本支出將達約 910.8 億元，其中，將以每年 100 億元規模在台灣投入前瞻技術、產能升級。

友達表示，在顯示器製造生產上，已在台灣、中國、新加坡等地擁有製造基地，近年配合客戶需求將適度進行產能擴充、最佳化調配，估 2021 年到 2024 年資本支出將達 910.8 億元，其中，400 億元將用於台灣生產基地研發，並計畫增聘逾 2700 名員工。

友達目前全球員工數達逾 20000 人，因應疫後新生活常態，今明兩年規劃擴充兩岸產能，包含昆山廠 LTPS 產線擴充，將沿用既有技術、廠房，提升高階筆電面板產能、全球市占率，台灣方面則規劃在明年擴充台中 8.5 代、6 代 AHVA 高階技術產能，提供「台灣製造」面板。

因應 AIoT 發展、疫情新常態，友達表示，將把握產業結構性改變契機，以雙軸轉型策略，提升公司、產品價值，並優先將資金投注優質產能、技術，達到高值化、加值目標。

營運方面，友達 9 月不畏面板跌價，單月營收達 329.99 億元，月增 0.9%、年增 26.5%，連五個月站穩 300 億元大關，第三季營收達 990.55 億元，季增 3.6%、年增 35.3%，創下近 27 季新高，累計前三季營收達 2776.51 億元、年增 45.8%。

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