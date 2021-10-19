電子領軍突破月線！接下來挑戰季線的關鍵是？

本波台股在 10/5 出現止跌 K 線 (留長下影線的紅 K 棒) 然後由績優電子股率先上攻，到 10/19 盤中最高 16916 點合計飆漲 754 點！今天 ABF 三雄：景碩 (3189-TW)、欣興(3037-TW)、南電(8046-TW) 同步飆漲，再加上車用二極體三傑：朋程 (8255-TW)、強茂(2481-TW)、德微(3675-TW) 均力鎖漲停，激勵大盤收盤飆漲 178 點以 16883 點做收順利突破月線(目前在 16779 點)！接下來如果主流電子股能續攻，大盤將再挑戰季線反壓(目前在 17088 點)。今天外資大買 110 億，三大法人聯手大買 162 億！如果外資持續大買台股則行情仍將欲小不易。

為何今天 ABF 載板族群會如此強勢，主要是因為外資高盛證券調高景碩 (3189-TW) 和南電 (8046-TW) 的目標價到 310 元和 666 元！再加上外資研究機構 ALETHEIA 出具報告指出：ABF 需求於 2021～2025 年期間將大增 10～15 倍，整體 ABF 產能僅能支應需求一半，並且點名欣興 (3037-TW）未來幾年 ABF 產能將擴增為三倍，驅動獲利也將大增四倍！不過外資今天大買景碩(3189-TW) 和南電 (8046-TW) 反而是連續兩天大賣欣興(3037-TW)，頗有拉東出西的意味投資朋友必須特別小心。

今天剛轉強的同欣電 (6271-TW) 主要做 CIS 封測，也經營車用電子應用領域，9 月營收 13.1 億(YoY+25%)、第三季合併營收 37.7 億同創歷史新高！隨著智慧型手機進入零組件備貨旺季，加上車用 CIS 晶圓缺口快速補上，陶瓷基板及射頻模組等訂單動能維持穩定，法人預期同欣電 Q4 營收將續創新高，全年營收及獲利創高可期。

此外做石英元件與網通設備的泰藝 (8289-TW)9 月營收 2.1 億(YoY+44%) 也再創歷史新高！網家 (8044-TW) 經營電子商務、金融科技，擁有振興五倍券和雙 11 購物節的龐大商機可特別留意！

電源管理 IC 設計公司的通嘉 (3588-TW)、類比科(3438-TW) 預估第三季財報將十分亮麗，而且都已打底完成近期外資積極買進也可特別留意！

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