中鋼Q3稅前盈餘267億元 前3季賺619億元同創新高

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日公告 9 月自結，稅前盈餘 89.36 億元，月增 3%、年增 19 倍，每股稅前盈餘 0.57 元；第三季稅前盈餘 267.32 億元，季增 21%、年增 80 倍，創單季新高，每股稅前盈餘 1.69 元；累計前三季稅前盈餘 619.33 億元，較去年由負轉正，也創同期新高，每股稅前盈餘 3.93 元。

中鋼 9 月營收 419.81 億元，月增 1%、年增 61%；營業利益 82 億元，月減 3%，年增 21 倍；中鋼解釋，9 月鋼鐵銷售單價雖然增加，但單位成本漲幅略高於售價增幅，因此導致營業利益不及 8 月。

不過，中鋼 9 月受惠轉投資鐵礦收益較高，貢獻業外獲利，抵銷本業略減的影響，推升單月稅前盈餘成長，並寫下單月次高。

中鋼第三季營收 1255.78 億元，季增 9%、年增 64%；營業利益 248.55 億元，季增 20%，較去年同期虧轉盈；營益率 19.8%，季增 1.8 個百分點、較去年同期負轉正。

累計中鋼前三季營收 33388.48 億元，年增 49%；營業利益 581.02 億元、營益率 17.1%，均較去年由負轉正。