〈財報〉嬌生Q3獲利優預期 上調全年財測並維持疫苗銷售前景不變

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 周二 (19 日) 公布 2021 年第 3 季財報，在三大業務齊力推動下，銷售額較去年同期成長近 11%，但略低於預估，EPS 則優於市場預期，嬌生還上調全年銷售額和獲利展望，同時維持全年疫苗銷售前景不變。

發布財報後，嬌生周二盤前小跌 0.46％，截稿前暫報每股 159.39 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

銷售額：233.4 億美元，年增 10.7%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 237.2 億美元

純益：36.67 億美元，年增 3.2%

稀釋後每股純益 (EPS)：1.37 美元，去年同期為 1.33 美元

Q3 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

純益：69.68 億美元，年增 18.7%

稀釋後 EPS：2.60 美元，去年同期為 2.20 美元，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 2.35 美元

(圖：嬌生財報)

按部門來看，癌症和免疫性疾病藥物銷售，帶動 Q3 製藥業務銷售額增至近 130 億美元，年增 13.8%，其中，新冠疫苗全球銷售額為 5.02 億美元，使前 3 季累計疫苗銷售額達 7.66 億美元。

另外，醫療設備業務銷售額達 66.4 億美元，年增 8%，消費性產品業務銷售額為 37 億美元，年增 5.3%。

嬌生執行長 Alex Gorsky 透過聲明表示，Q3 財務業績受惠於製藥、醫療設備業務的持續復甦，以及消費性產品業務的強勁增長。

2021 全年財測：

銷售額：941 億至 946 億美元，高於先前預期的 938 億至 946 億美元

(Non-GAAP)EPS：9.77 美元至 9.82 美元，高於先前預期的 9.60 美元至 9.70 美元

今年稍早，因巴爾的摩疫苗代工廠品管出包，傳出至少 6,000 萬劑嬌生疫苗因污染問題遭到停用。然而，即使面對生產延誤，嬌生仍維持全年新冠疫苗銷售前景於 25 億美元不變。