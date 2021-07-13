嬌生疫苗出現急性神經發炎副作用 傳FDA將出面警告

多家外媒周一 (12 日) 報導，美國食品與藥物管理局 (FDA) 計劃對嬌生 (JNJ-US) 的新冠肺炎疫苗發出警告，主因是約有 100 例施打該疫苗的民眾出現急性神經發炎格林 - 巴利症 (Guillain-Barre syndrome) 的罕見副作用。

紐約時報報導，美國目前有 1280 萬人接種嬌生的疫苗，其中出現約 100 例格林 - 巴利症狀的副作用，發病率是原先整體預估的三到五倍。不過隨後嬌生發布聲明表示，該症狀的發生機率非常低。

華盛頓郵報則引用美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的聲明報導，這些病例主要發生在 50 歲及以上的男性，大約在接種疫苗後兩周出現。

格林 - 巴利症候群是一種急性的周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統。此症候群多數會出現上呼吸道感染或腸胃炎的症狀，隨後肢體疼痛等病徵，嚴重者可能出現顏面神經麻痺、吞嚥困難或呼吸窘迫等問題。

華盛頓郵報報導，數據顯示目前使用 mRNA 技術的輝瑞 (PFE-US) 或 Moderna (MRNA-US) 疫苗並未出現此症狀 。嬌生與阿斯特捷利康 (AZ) 的疫苗則是使用病毒載體的技術。

這將是嬌生疫苗面臨血栓事件後新的問題，今年 4 月 CDC 和 FDA 紛紛建議暫停分配該公司的疫苗，表示將審查接種疫苗後出現的嚴重血栓案例。

除副作用問題外，該公司還面臨疫苗製造的挑戰，生產嬌生藥物材料承包商位於巴爾的摩的工廠出現品管問題，導致數千萬劑嬌生疫苗遭報廢。嬌生以非營利方式銷售疫苗，預估疫苗的發展不會對公司的獲利產生重大的直接影響。

另一方面，今年 5 月歐洲藥品管理局表示，正在評估接種 Az 疫苗的民眾出現格林 - 巴利症狀的狀況 ，要求阿斯特捷利康提供更多數據。

神經病學期刊 (Annals of Neurology) 6 月 10 日一篇文章表示，印度有 7 名民眾接種 AZ 疫苗後出現嚴重格林 - 巴利症狀；英國醫學期刊 6 月初也發表一篇文章指出一名 62 歲的婦女接種第一劑 AZ 疫苗後 11 天也出現該症狀。