Snap成立新工作室Arcadia 提供AR廣告服務

Snap 周二（19 日）表示將成立新的全球創意工作室 Arcadia，為各大品牌與代理合作夥伴，提供最創新、最有影響力且最有效果的擴增實境（AR）廣告服務。

Snap 全球創意策略主管 Jeff Miller 表示，新工作室 Arcadia 不僅只協助 Snapchat 上的各大品牌建立 AR 技術，同時也能向其他社群媒體 App 或網站針對想要的內容提供 AR 服務，目標是突破 AR 技術的極限。

Snap 表示，寶僑美妝事業群（P&G Beauty）、威訊電信 (VZ-US)、世界摔角娛樂 (WWE-US) 是 Arcadia 的首批客戶，意味著該工作室將負責這些品牌的 AR 運作與策略。

Snap 說，Arcadia 將作為 Snap 旗下一個部門營運，將以專案為主的形式與企業合作，並且會透過研討會向品牌與廣告公司提供建議。

Miller 稱，Snap 將在未來幾周公布由誰掌舵 Arcadia，預計該部門將有 25 至 50 名員工。

Arcadia 日前與美國速食連鎖店 Shake Shack(SHAK-US) 合作，在其位於紐約的一家餐廳推出首個 AR 服務，用戶可以透過 Snapchat 的 AR 濾鏡試穿聯名的 Snap ShackT 恤、購買商品等功能。

Snap 的 AR 技術最早發跡於其通訊軟體 Snapchat 上的濾鏡功能，用戶可以透過特殊濾鏡加上一些特效，受到年輕用戶青睞，自此以後，Snap 便全心投入 AR 技術發展，不僅推出 AR 眼鏡 Spectacles（SPS 2021），同時也收購一些 AR 技術新創公司，開發讓用戶購物時能虛擬試穿的技術。

截稿前，Snap(SNAP-US) 股價受消息激勵上漲 1.99%，每股暫報 77.26 美元。