Google新機Pixel 6登場 採用自研晶片「Tensor」

Google 於台灣時間周三（20 日) 凌晨一點公布新款手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，為首款使用自研晶片「Tensor」而非高通晶片的手機，售價分別為新台幣 18,990 元與 26,990 元起，於發表會當日開始接受預購，10 月 28 日上市。

不過當日凌晨開放預購期間發生意外插曲，Google 商店網頁突然當機，造成用戶把新手機加入購物車之後無法結帳、網頁速度緩慢、出錯誤訊息等問題，大約持續兩小時後網頁才恢復正常。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二股價上漲 0.32% 至每股 2,864.74 美元。

Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 硬體比較

Pixel 6 的螢幕為 6.4 吋螢幕，支援 90Hz 更新率，主要後置鏡頭為 5000 萬像素，另一後置鏡頭則是 1200 萬像素的廣角鏡頭，前置鏡頭有 8 百萬像素，8GB 的 RAM，分別有 128GB 與 256GB 兩種儲存容量版本，機身有海沫色、珊瑚粉、風暴黑三種顏色可以選擇。

Pixel 6 機身有三種顏色。(圖片來源：Google)

Pixel 6 Pro 的螢幕為 6.71 吋 OLED 螢幕，邊框更窄，主要後置鏡頭也是 5000 萬像素，但另一鏡頭則升級成 4800 萬像素，且有 4 倍光學變焦功能，前置鏡頭為 1,110 萬像素，電量較 Pixel 6 大，有 12GB 的 RAM，高達 512GB 儲存容量的版本，機身有雲霧白、陽光黃、風暴黑三種顏色可以選擇。

Pixel 6 Pro 機身也有三種顏色。(圖片：Google)

兩款手機除皆搭載自家晶片外，另外還有 Titan M2 安全晶片，將用戶手機資安防護等級拉到最高水準。

此外，兩款手機皆能在 30 分鐘內快速充電至 50%，但 Google 曾表示不會再提供充電器，因此需額外購買。官方的 30W 充電器售價為新台幣 990 元，另一種新推出的無線充電座「Pixel Stand 2」，售價為新台幣 2,599 元。

獨門攝影與影像編輯功能

拜 Google 自家晶片「Tensor」強大效能所賜，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 推出獨步其他競爭對手的「魔術橡皮擦」（Magic Eraser）功能，不需透過其他修圖軟體，便可透過內建功能移除照片中指定物件。

其他的升級包括「臉部模糊」（Face Unblur）功能，可以消除動態攝影時的臉部模糊，並透過膚色提供精準的顏色校潤。

即時翻譯功能與語音輸入

Google 此次也強化 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 的翻譯功能，兩款手機能即時進行翻譯，當輸入文字訊息時，會出現對應的英文字彙，而且雙方接受的訊息皆能及時翻譯成對方的語言，目前適用語種包含英語、法語、簡體中文、日語、西班牙語、德語、義大利語、葡萄牙語、印度語、波蘭語以及俄語。

翻譯功能不僅止於文字訊息，也支援語音訊息，Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 能透過影片的字幕、音訊同步翻譯對應語言。

Google 在本次新機還增添以語音來輸入表情符號（emoji）的功能，例如透過「smiley face emoji」的語音指令，系統便會在文字訊息中插入笑臉的表情符號，以及能下達「send」發送指令、「clear」清除訊息。

Android 12 作業系統 Material You UI

Pixel 6 系列搭載 Android 12 作業系統新的「Material You」UI，新的 UI 能由讓使用者直接從桌布擷取色調，套用到整個作業系統上，意味著使用者能夠自己搭配鍵盤、清單按鍵、頁面、訊息通知框的顏色。

Android 12 新的 Material You UI。(圖片來源：Google)

新 UI 還加入捲動截圖功能，讓截圖範圍不僅止限制於螢幕，使用者可自由拖曳選取。

Pixel Pass 訂閱服務

Google 也推出 Pixel Pass 訂閱服務，用戶可以選擇月繳 45 美元或 55 美元的費用，入手一台 Pixel 6 或 Pixel 6 Pro 手機，以及延長保固、200GB 的 Google One 容量、Google Play Pass、YouTube Premium 和 YouTube Music Premium 的會員資格，並且在滿兩年後能升級換購新品，不過該訂閱服務僅限美國用戶。