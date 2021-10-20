IMF調降亞洲今年經濟成長率至6.5% 但上修2022年預測

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (19 日) 下修對亞洲 2021 年經濟成長率預測至 6.5%，主因馬來西亞、越南和印度等地確診病例回升，且當地疫苗接種進度緩慢，影響經濟復甦，但上修 2022 年的預測。

和 4 月預估的 7.6% 相比，IMF 對亞洲今年國內生產毛額 (GDP) 成長預測下修 1.1 個百分點，儘管如此，亞洲仍是全世界各地區成長最快地區。此外，IMF 對亞洲 2022 年的成長率預估值為 4.9%，則比 4 月預估的高 0.4 個百分點。

IMF 亞太部門主任 Changyong Rhee 說：「亞洲疫苗接種較慢，是拖累今年成長動能的主因之一。」

今年亞太各國中，印度、馬來西亞等開發中亞洲的下修幅度最顯著，不過已開發亞洲經濟體有一些獲上修，包括台灣、香港、新加坡、南韓、紐西蘭。

一些最新預測如下：

印度 + 9.5% (-3.0 個百分點)

中國 + 8.4 (-0.4)

越南 + 7.2% (-2.7)

香港 + 6.4% (+2.1)

新加坡 + 6.0% (+0.8)

台灣 + 5.9% (+1.1)

紐西蘭 + 5.1% (+1.0)

南韓 + 4.3% (+0.7)

澳洲 + 3.5% (-1.0)

馬來西亞 + 3.5% (-3.0)

菲律賓 + 3.2% (-3.7)

日本 + 2.4% (-0.9)

針對中國，IMF 表示下修主要呈現疫情持續的影響、財政政策緊縮和房地產市場的壓力。Rhee 說：「對中國的基本假設，反映房地產投資融資緊縮的影響，房地產在中國經濟和金融體系扮演吃重的角色，我們正密切關注情勢發展和風險。」