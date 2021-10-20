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彭博：軟銀有意投資美國新創安培運算 估值逾80億美元

鉅亨網編譯陳達誠
彭博：軟銀有意投資美國新創安培運算 估值逾80億美元 (圖片：AFP)
彭博：軟銀有意投資美國新創安培運算 估值逾80億美元 (圖片：AFP)
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日股軟銀安培運算Ampere Computing晶片半導體投資安謀輝達美國新創伺服器微軟騰訊字節跳動產業

《彭博社》報導，多名消息人士透露，日本軟銀集團 (9984-JP) 有意投資從事伺服器處理器研發的美國新創企業安培運算 (Ampere Computing)。據傳這兩家公司正在協商，軟銀集團的出資提案對安培運算估值超過 80 億美元

近來軟銀集團在成長迅速的半導體領域投資動作頻頻。一位匿名消息人士透露，安培運算雖然有和軟銀集團等多個可能的出資者接觸，但目前並沒有資金調度需求。

在軟銀集團提交的一項出資提案當中，安培運算企業估值超過 80 億美元。安培運算創辦至今 4 年，草創初期的投資人包含甲骨文 (ORCL-US) 等企業。

彭博社向安培運算和軟銀集團進行求證，不過兩家公司的相關業務負責人並未發表評論。

投資安培運算，有利軟銀集團旗下從事半導體設計的英國安謀 (ARM) 取得相關專利授權。安培運算的客戶有美國微軟 (MSFT-US)、中國騰訊 (0700-HK) 和字節跳動等大型企業。該公司為了明年上市的新產品所搭載的自家生產晶片，正努力進行相關的設計工作。

對軟銀集團而言，如果和安培運算有關的出資事宜成真，將是該公司在出售安謀過程中另一件全新半導體相關投資案。軟銀集團和美國繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 雖已談妥安謀的出售事宜，但遲遲沒有獲得監管當局的承認。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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