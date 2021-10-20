【袁志峰專欄】上升動能轉弱，短線獲出回吐

今日推介 - 中國建材 (3323), 上日收市 $10.40

1) 股市前景

港股昨日做好，但成交薄弱，南向資金連續 8 日淨買入後轉淨賣出，大市上升動力有減弱跡象。恒指及恒生科指已連升 3 日，分別累漲 3.3% 及 5.1%，可能出現短線獲利回吐。筆者維持看好 10 月股市表現，回調是買入機會。

今天推介是中國建材 (3323) — 主要經營水泥及建材業務。今年上半年收入及盈利分別達 1,219 億元 (人民幣 · 下同) 及 79.6 億元，同比增長 14% 及 48%。現價對應 2020 年度市盈率 5.9 倍，市賬率 0.82 倍，股息率 5.4%，估值便宜。建議買入，目標價 11.5 元，止損價 9.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 62 點，早盤輾轉上揚，午後窄幅震盪，最多曾漲 399 點至 25809 點，收報 25787 點，升 377 點或 1.5%。成交額按日減 5% 至 1206 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 6 億元，包括淨賣出 3 億元比亞迪電子 (285)，淨買入 5 億元安踏體育 (2020) 及 2 億元美團 (3690) 股份。10 月以來淨買入 63 億元，9 月淨買入 181 億元。

藍籌股 48 升 7 跌 5 持平。申洲國際 (2313)、小米 (1810)、阿里健康 (241) 及石藥集團 (1093) 升逾 5%，為升幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4%。創科實業 (669)、安踏體育 (2020) 及招商銀行 (3968) 升逾 3%。李寧 (2331) 及蒙牛乳業 (2319) 升近 3%。龍湖集團 (960) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 2% 及 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 3.1%，收報 6518 點，成份股 28 升 2 跌。大型科技股全線上升，快手 (1024) 及小米 (1810) 升逾 9% 及 5%，網易 (9999) 升逾 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 及比亞迪電子 (285) 漲 12% 及 10%，為升幅最大成份股。眾安在線 (6060)、微盟 (2013) 及阿里健康 (241) 升逾 5%。聯想 (992) 升近 4%。金山軟件 (3888) 升 3%。攜程 (9961) 及同程藝龍 (780) 跌 4% 及 2%，是唯一下跌成份股。

板塊方面，煤炭、鋼鐵及物管股下跌。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 2%-4%。手機零件、體育用品、乳製品、風電、電力設備及航運股跑赢大市，漲幅居前。中國飛鶴 (6186) 升逾 8%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 升 5%-8%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 升逾 5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 7%。

周二上証指數小幅低開，早盤輾轉上揚，午後横行整理，最多曾漲 0.8%，收報 3593.15 點，升 0.7%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 9700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 39 億元，10 月以來淨賣出 52 億元，9 月淨買入 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監會主席郭樹清表示，總體上國內金融業競爭程度很高，但在金融某些領域、某些環節也存在突出的壟斷和不正當競爭問題，要堅決打破壟斷，嚴格依法監管。他在接受中央電視台專訪時稱，監管部門要求 14 家互聯網平台進行整改的金融領域問題約 1000 多個，大部分問題都得到積極回應，其中一半左右已經落地。(信報)

4) 個股訊息

財經智庫 REDD 引述知情人士報道，中國恒大 (3333) 向合生創展 (754) 出售恒大物業 (6666)51% 股權的談判已經暫停。據稱，交易沒有得到廣東政府的支持。(信報)

中國鐵塔 (788) 公布，今年首三季盈利 52.56 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 15.2%。期內，營業收入 645.88 億元，按年上升 7.3%。(信報)

據銷售文件顯示，世茂服務 (873) 以先舊後新方式配售 1.08 億股，配股價 15.18 元至 15.68 元，涉資最多 16.93 億元。配股價較昨日收市價 16.82 元折讓 6.78% 至 9.75%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK