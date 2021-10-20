鉅亨美股雷達：特斯拉需求強勁交車期又延長、阿里發表倚天710雲端晶片

美股重要看點：

市場聚焦，週三 (20 日) 美股盤後特斯拉 (TSLA-US) 將發布第三季財報，Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，預計特斯拉第三季業績將全面上漲。

Dan Ives 並預計，特斯拉營收和每股盈餘 (EPS) 分別超過華爾街估計的 137 億美元和 1.54 美元。

Dan Ives 儘管面臨晶片短缺和供應鏈困境，特斯拉第三季的交車量為 241,000 輛，這是本季度的好預兆。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 198.7 點，或 0.56%，收 35,457.31 點。

那斯達克指數上漲 107.28 點，或 0.71%，收 15,129.09 點。

標普 500 指數上漲 33.17 點，或 0.74%，收 4,519.63 點。

費城半導體指數上漲 42.7 點，或 1.28%，收 3,381.5 點。

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴週二 (19 日) 發表自主研發的雲端運算晶片倚天 710，採用先進的 5 奈米工藝製造，阿里稱這是業界性能最強的 ARM 伺服器晶片。

倚天 710 將被應用在阿里巴巴的雲端伺服器中，這對於阿里巴巴減少對其他晶片廠商依賴、發展雲端服務而言，這是重要的一步。

倚天 710 的發布，也向外界發出了一個明晰信號，即阿里巴巴不只是一家電商公司，且在科技產業受到晶片荒影響的當下，倚天 710 的發布也給予了阿里巴巴一定的優勢。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

調研機構 Experian 發表最新消費者調查報告表示，今年前 8 個月特斯拉占到美國電動車掛牌量的 63%，第三季特斯拉電動汽車銷量增加約 4 萬輛。

同時，特斯拉消費者等待交車的時間也和價格同步增長；特斯拉本月將 Model 3 和 Model Y 美國售價上調 2000 美元，這是今年第七次上調價格。

目前客戶訂購 Model 3 標準里程 + 版，提貨等待時間長達 7 個月，比今年早些時候長了 1 個月，而 Model Y 提貨等待時間略短，但也需要等到明年 4 月。

提貨等待時間最長的是 Model S 長程版，需要等到明年 6 月份，比今年早些時候長了 1、2 個月。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO-US)

美國首檔比特幣期貨 ETF「ProShares Bitcoin Strategy ETF」(BITO-US) 週二 (19 日) 上市首日迎蜜月行情，週二成交金額接近 10 億美元，創史上成交金額第二高的 ETF，僅次於貝萊德 BlackRock 美國碳轉型準備主動型 ETF (LCTU-US)。

彭博統計，週二有超過 2400 萬股股票易手，由於該基金的交易結算方式，淨流入或流出的金額可能要等到周三（20 日）才知道，同時周三也將在選擇權市場 NYSE American Options 與 NYSE Arca Options 交易所開始交易。

FRNT Financial 執行長兼聯合創辦人 Stephane Ouellette 認為，散戶投資人已有大量的管道能參與比特幣投資，美國發展加密貨幣 ETF 在滿足一種潛在的，即使是利基市場的需求。