〈貴金屬盤後〉通膨上升支撐避險買盤 黃金連2漲

週三 (20 日) 交易，黃金期貨近月黃金 (GCCON) 價格連續第二日收高，係因受到市場對通膨的擔憂情緒支撐，超越了美國公債殖利率上升帶來的壓力。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「就目前而言，我們看到投資者對黃金價格更有興趣，因為他們認為通膨可能會維持穩定一段時間。黃金是抗通膨的避險工具，因此可看到金價有需求。」

「就黃金近月黃金 (GCCON) 價格來說，對投資者最重要的是即將於週五公佈的製造業採購經理人指數 (PMI)。」

本週投資者也將聽取 Fed 一些成員的談話。Fed 理事 Randal Quarles 週三在米爾肯 (Milken) 研究所全球會議上表示，比起關注勞動力市場，他更關注通膨是否會回落至 Fed 的 2% 目標。

他提到，他大多數 Fed 利率委員會的同僚都預期通膨明年將開始下降至 2%。

此外，在黃金期貨收盤後不久發布的 Fed《褐皮書》提到，經濟正以「偏小到適中的速度」成長，且國內大部分地區回報物價大幅上漲。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 14.4 美元或近 0.8%，收每盎司 1784.90 美元。《褐皮書》發布後，黃金期貨價格在電子盤上升至 1786.40 美元。

FactSet 數據顯示，交易最活躍的黃金期貨價格創下 10 月 14 日以來最高收盤價。

由於美元 (DXY) 走軟，本週黃金獲得了一些動力，ICE 美元指數本週迄今下跌 0.4%，而黃金本週上漲約 1%。

美元走疲可使美元計價的大宗商品對海外買家更具吸引力，而週二公布的美國住房數據被歸咎於美元前一日走軟的主因。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 56 美分或近 2.4%，收每盎司 24.445 美元。

分析師預期，倘若 Fed 被迫提早升息以冷卻通膨上升動力，黃金最終將面臨來自 Fed 的強勁阻力。

ActivTrade 高級分析師 Ricardo Evangelista 週三報告寫道：「市場對高通膨的擔憂引起 Fed 收緊政策，而收緊政策又可能支撐美元上漲，因為這兩種資產之間的反向相關性，導致黃金走疲，關於這一切，大眾已經聽聞許多。」

對提早升息的擔憂，以及 Fed 將開始削減疫情時代推行的購債行動之預期心理增強，推升 10 年期公債殖利率至約莫 5 個月以來最高點。

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