〈台股盤前〉大盤反彈還有續集上演 類股表現還有新題材在

台股 19 日受惠電子股人氣回籠、航運股走勢趨穩而外資買超長榮及陽明， 大盤以上漲 195.21 點或 1.17% 作收，收在 16900.67，市場專家認為，台股的 大盤反彈尚未結束，依等幅反彈計算，壓力區在 17200 點，但在量能不足的狀況之下，大盤將以輪動方式向前。

證券分析師張陳浩指出，台積電 (2330-TW) 第三季獲利狀況佳、第四季展望良好帶動下，股價技術線型在 10 月 5 日及 10 月 13 日打了兩隻腳而且 股價走穩後，為大盤帶來漲升信心，電子股占大盤成交值比重 60.9%， 目前看好油價及棉花價格上漲帶動的 EG、PVC、EVA 甚至加工絲的價格。

同時，在鴻海 (2317-TW) 發表新電動車可望進入生產之際， 與電能、綠色能源相關的類股重拾投資人目光焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，判斷大盤反彈尚未結束，依技術線型等幅反彈計算，壓力區在 17200 點，但在量能不足的狀況之下，台股將以輪動方式向前。

在市場重要消息方面， 外資摩根士丹利證券 (大摩) 認為記憶體冬天已至，需求與庫存狀況持續惡化，判斷，NOR Flash 報價本季觸頂反轉，2022 年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 至「劣於大盤」，推測合理股價分別降到 30 及 21 元，華邦與旺宏昨日分居外資賣超前 2 名。賣超張各為 23468 張及 11237 張。

中鋼 (2002-TW)19 日公告，2021 年 9 月單月稅前盈餘 89 億元、月增 3%，每股稅前盈餘 0.56 元；第 3 季合併稅前盈餘 267 億元，再創新高、季增 20%，每股盈餘 1.69 元；累計今年前三季合併稅前盈餘 619.3 億元、年增 18.7 倍，每股稅前盈餘 3.92 元。法人估算，中鋼 2021 年全年每股稅前盈餘將挑戰 5 元。

在今晨的美股收盤數據方面，美股道瓊指數上漲 198.7 點，或 0.56%，收 35,457.31 點。那斯達克指數上漲 107.28 點，或 0.71%，收 15,129.09 點。標普 500 指數上漲 33.17 點，或 0.74%，收 4,519.63 點。費城半導體指數上漲 42.7 點，或 1.28%，收 3,381.5 點。

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；臉書 (FB-US) 上漲 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.075%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.31%。

道瓊成分股以 Merck 領漲。Merck (MRK-US) 上漲 3.03%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.34%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 2.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.95%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.18%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.32%；AMD (AMD-US) 跌 0.086%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.99%；美光 (MU-US) 漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.83%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.31%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.58%。