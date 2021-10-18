台股走軟退守16700點 三大法人買超29.01億元 外資連3買

台股今 (18) 日由塑化、紡織等傳產股領軍上攻，一度收復月線，金融族群同步扮演撐盤要角，但航運股湧現賣壓，電子股也軟腳，晶圓雙雄聯袂下挫，終場指數翻黑下跌 75 點，收在 16705 點，三大法人則買超 29.01 億元，外資連 3 買。

觀察法人籌碼變動，外資上周五大舉買超 278 億元後，今天再加碼 32.84 億元，為連 3 買；投信持續賣超 6.34 億元；自營商買超 2.55 億元，三大法人合計買超 29.01 億元。

權王台積電上周強彈一天後，今天反轉下跌 1.6%，收 590 元全場最低；聯電、國巨、大立光、日月光投控、瑞昱、矽力 - KY 等下跌 1-2%；台達電、聯發科則分別上漲 3%、1%，表現較強。金融族群獲買盤青睞，台新金、元大金、兆豐金等上漲 1-2%，國泰金、華南金等均收漲。

鴻海科技日正式發表最新研發的電動車主力產品，以及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕開放平台，不過，鴻海今天股價開高走低，終場下挫近 2%，收 107.5 元，鴻家軍中僅正達、建漢、位速、天鈺等零星個股力守盤上；合作夥伴裕隆同步翻黑，重挫近半根停板。

PVC、EVA、PE 等石化產品報價續攀新高，帶動台聚、台達化、華夏股價上漲 1-2%，聯成、中石化、台苯等都表現不俗，此外，化工股東聯、中纖、三晃、中華化、元禎等，均亮燈漲停。紡織族群同樣吸引資金進駐，其中，成衣大廠聚陽越南廠擺脫疫情陰霾，訂單回溫，第三季獲利改寫單季次高，激勵股價勁揚逾 4%，收在 217.5 元，紡織股王儒鴻也有近 2% 的漲幅。

外傳美國證券交易委員會 (SEC) 將在本周允許首個比特幣期貨 ETF 進行交易後，推升虛擬貨幣飆漲，比特幣最新報價來到 6.2 萬美元之上，可望挑戰年初創下的歷史高點，今天多檔挖礦概念股也在報價激勵下勁揚，華擎、映泰、青雲等均亮燈攻上漲停，撼訊、麗臺、微星、承啟漲勢也相當凌厲。

上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 及主要航線運價全面翻黑，BDI 指數也大跌，貨櫃三雄前景再度蒙塵，今天賣壓湧現，一度逼近跌停，長榮、萬海尾盤跌幅收斂至 1% 左右，陽明終場收跌逾 3%，散裝族群同步遭調節，裕民、中航大跌逾半根停板，四維航則逆勢收漲。