中國經濟成長新引擎－數位經濟

近年來，伴隨著產業數位化的浪潮興起，中國對數位經濟的重視度明顯提升，為強加數位經濟發展，中國已經將其納入十四五計劃中，屬於國家級的發展戰略。而在中國數位經濟成長最快的族群，莫過於雲端運算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智慧等領域。

根據中國資訊通信研究院的計算，2020 年中國數位經濟規模約 5.4 兆美元，是僅次於美國的 13.6 兆美元，位居全球第二大。德國、日本、英國則位居第三～第五位，規模分別為 2.54 兆美元、2.48 兆美元和 1.8 兆美元。

(資料來源: 中國工信部) 中國數位經濟規模

中國數位經濟成長飛快與通訊基礎設施的完善脫離不了關係。中國擁有全球規模最大、覆蓋最廣的 4G 網路，4G 基地台數量佔到全球 4G 基地站總數的一半以上，就連偏遠鄉村光纖和 4G 比例合計也超過 98%，且行動網路費用低，全力做到人人都用得起網路。

進入到 5G 世代，中國更是一馬當先，截至去年底，中國 5G 網路用戶數達 1.6 億，約佔全球 5G 用戶總數的 89%；目前已建成的 5G 基地台達 91.6 萬座，佔全球 70%；且中國網路民眾數量達 9.89 億人，互聯網普及率 70.4%，預估在 2023 年之前，5G 個人用戶普及率要超過 40%。這均顯示出中國已經在為數位經濟起飛做好前置作業。

資料來源: 中國工信部

根據中國信通院提供的數據顯示，2005 年中國數位經濟規模為人民幣 2.6 兆元，到 2020 年已達人民幣 39.2 兆元。2002 年～2020 年數位經濟占中國 GDP 比重從 10.0% 提升至 38.6%。數位經濟保持高成長，2020 年增率達 9.7%，顯示數位經濟有效帶起中國整體經濟發展。

數位經濟的發展為中國經濟創造新的成長動能，隨著數位技術與醫療、教育、交通、製造等各產業深度融合下，使線上會議、線上合作辦公、智慧講堂等漸漸滲透普及。

而醫療、旅遊、會展等傳統實體運作方式正加速朝網路轉移，網路直播、共享員工等新產業型態甚至造就出更多元化的就業方式，顯示出數位經濟為中國創造出種種新商機。

不過中國數位經濟發展仍面臨一些挑戰，如城鄉之間對於數位經濟發展腳步不一，造成不同族群之間從數位經濟抓住商機的能力有所不同，甚至連政府的公共服務能享受到的程度也出現差異。

再來就是硬體方面的關鍵核心技術。中國與數位經濟相關的硬體供應鏈體系的基礎並不穩固，中國廠自主創新能力、產品穩定性和成熟度等方面與國際領導大廠的水準仍有較大的差距，對於核心技術對外依存度高，一旦出現國與國的對抗，對於中國數位經濟發展較為不利。這些都是未來中國發展數位經濟時的新挑戰。

