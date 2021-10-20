〈國泰金經濟調查〉9月台股重挫 仍有26%願錢進股市

台股受到美債殖利率快速彈升、美國債務協商問題，以及中國雙限政策等衝擊，9 月重挫 3.18%，創今年單月最大跌幅，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布的國民經濟信心調查結果也反映台股亂流狀況，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好皆下滑，但仍有 26％的受訪者有意將現金或存款轉入股票投資。

國泰金表示，國發會最新公布的 8 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；近期國際市場風險事件讓民眾擔憂對未來景氣成長造成負面影響，景氣展望指數從 9 月調查的 27 降至 16.1，現況指數也從 - 4.5 下滑至 - 7.4；不過，民眾薪資上漲預期指數責從 4.3 微幅走高至 4.6，大額消費意願指數同步由 15.7 升至 16.6，顯示防疫封鎖措施鬆綁提振民眾的消費意願。

國泰金進一步指出，有 76% 民眾預期今年經濟成長在 3% 以上，49% 則認為通膨介於 1-2%。主計總處估計 2021 年經濟成長 5.88%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 4.27%，略高於 9 月的 4.23%，76% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 2.07%，略高於 9 月的 2.05%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 49%。

國泰金表示，主要國家風險事件引發全球投資人的擔憂，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步下降。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 9 月的 15.9，一舉轉為負數、下降至 - 5.4 風險偏好指數亦走低至 4.8，雖然比 9 月的 12.5 下降，但有意錢進股市者仍有 26%，雖比 9 月的 29.4% 少，但降幅並不大，顯示低接動能仍在。