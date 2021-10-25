旭富復工進度露曙光 明年產能拚回升15%

原料藥廠旭富 (4119-TW) 經歷祝融之災後，廠房重建進度逐步露出曙光，自有廠房年底將小量生產，明年產能有望恢復 15% 以上，另外，啟動新廠房建置計畫，最快 2024 年初投產。

旭富去年底發生大火，除了靠著未受損的原料藥與製成品出貨給客戶外，也向國內兩家原料藥廠租廠房、設備，不過近期災後廠房復工進度有大幅進展，自有廠房年底將開始小量生產。

旭富表示，雖然自有廠房會優先生產憂鬱症等原料藥，但目前面臨缺工、設備進駐時程延宕等因素，導致產線復工進度不明朗，初期產量不會太大，明年將依照產線恢復狀況，逐步提高產能，目標明年先提升 15-30%。

旭富為穩固客戶關係，透過自有資金與金融機構借款，將斥資 11.75 億元建置新觀音廠，近期也與工程公司簽訂合約，並啟動相關營造作業程序，力拚 2024 年初就可投產。

旭富在自有廠房復工前，向正峰化學承租一座廠房及相關設備，約生產 5 項中間體與原料藥產品，另外，委託永光化學 (1711-TW) 生產客戶臨床試驗所需的原料藥，不過此原料藥屬於臨床試驗用，非經常銷售品項，並在今年第三季完成。

旭富累計前 9 月營收 7.28 億元，公司坦言，今年除了 5 成營收貢獻來自正峰廠，另外 5 成則是庫存品支撐，不過庫存品今年將售罄，儘管自有廠房將開始投產，但對營運貢獻仍有限。