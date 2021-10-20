古根漢投資長：70%加密貨幣終將會消失

據報導，古根漢 (Guggenheim Investments) 投資長 Scott Minerd 在表明自己完全放棄投資比特幣後，週二 (19 日) 再度表示，70% 的加密貨幣都是「垃圾」。

Minerd 在接受採訪時表示：「70% 的加密貨幣都是垃圾，且將會消失。」儘管市場中不少人質疑這樣的立場，但 Minerd 仍然不看好加密貨幣領域。他表示自己並不完全了解比特幣及其驅動力，因此他不想將自己暴露在市場上。

Minerd 認為，市場還需要觀察哪些加密貨幣會持續發展，就像是電商巨頭亞馬遜在網路泡沫期間是如何生存的。他說道：「這就像是網路泡沫時期，哪間公司存活了下來，是亞馬遜還是 Pets.com。」

Minerd 表示，比特幣很可能是贏家之一，他不建議投資人做空，因為比特幣在未來幾個月內還有可能持續高漲。

小摩 (JPMorgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在先前曾表示，比特幣會長期存在，但他也一直相信，比特幣在某些地方會被認定為非法，就像中國對其進行封殺，因此比特幣實際上有點像是「傻瓜的黃金」，看上去像黃金，但其實一文不值。

黃金礦產公司 Evolution Mining 執行主席 Jake Klein 則表示，比特幣的劇烈波動最終將促使比特幣投資者回歸到黃金。他表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。