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〈台股盤後〉電金傳修正 終場小跌12點 站穩月線大關

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈台股盤後〉電金傳修正 終場小跌12點 仍站穩月線大關。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉電金傳修正 終場小跌12點 仍站穩月線大關。(鉅亨網資料照)
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台股台積電聯發科航運面板鴻海電動車

台股今 (20) 日開高後，電子、金融、傳產等面臨短線急漲的修正賣壓，指數翻黑下挫，終場小跌 12.85 點或 0.08%，收在 16887.82 點，仍站穩月線，成交量 2652 億元，與昨日相當。

權值股今日走勢平淡，IC 設計廠聯發科表現最強勢，站穩 900 元大關，台積電、鴻海則雙雙翻黑，台積電則失守 600 元，其餘如聯電、台達電也下挫超過 1%，先前強勢的台塑四寶也稍作休息，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，航運股交投熱度再降溫，成交比重僅 11%，電子股則隨著資金匯聚，成交比重回升至 65%，化學生技與醫療 5.4%，金融保險、塑膠、鋼鐵等則各約 2%。

今日盤面焦點仍為 IC 載板三雄，欣興續漲逾 2%，站穩季線大關，企圖挑戰前波高點，景碩則續創歷史新高價 249 元，大漲近半根，南電也有超過 1% 的漲幅。

二極體族群則呈現兩樣情，德微受惠市場資金追捧，強勢亮燈漲停，再創新天價、達 220.5 元，朋程大漲 3% 表態，其餘如虹揚 - KY、台半也在盤上，僅強茂因 GDR 訂價出爐，折價高達 16%，今日重挫近半根，摔下百元大關。

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