台股關前躊躇收小黑 外資終止連4買 三大法人賣超55.48億元

美股周二收高，台股今 (20) 日開高走低，早盤企圖挑戰萬七大關，不過，買盤無力追價，電子、航運股陸續翻黑，台積電沒能站穩 600 元關卡，拖累指數翻黑下跌 12 點，收在 16887 點，成交值 2652 億元，外資終止連續 4 個交易日買超，三大法人賣超 55.48 億元。

觀察法人籌碼變動，外資今天反手賣超 49.17 億元，終止連 4 買；投信買超 10.32 億元；自營商轉為賣超 16.61 億元，三大法人合計賣超 55.48 億元。

晶圓代工龍頭台積電股價開高走低，早盤一度衝上 604 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑下挫，終場收 598 元；聯電也無力撐盤，再度失守 60 元關卡，終場跌逾 1%，收 58.7 元；聯發科漲幅收斂，力守 900 元關卡；國巨、宏碁、華碩等零星電子股仍獲買盤點火。

貨櫃三雄今天展開反彈，帶動運輸類股指數一度大漲 2.7%，成為盤面焦點，可惜後繼無力，長榮翻黑下跌，陽明及萬海漲幅均收斂至 1% 內，台航、四維航、台驊投控跌逾 1%，但遠雄港、慧洋 - KY、宅配通等仍在盤上表現。

其他傳產族群普遍走弱，水泥股受中國「能耗雙控」影響，造成市場需求偏弱，第四季恐旺季不旺，台泥持續回檔下跌 1.5%，亞泥跌落 1 個半月新低。此外，中國傳出將出手干預煤價，PVC、EG 報價應聲重挫，塑膠股今天也遭到調節，華夏、亞聚下跌逾 3%，台達化、台塑也在盤下震盪，不過，東聯仍逆勢上漲 3%。

關注焦點個股，宏達電推出沉浸式 VR 眼鏡新品 VIVE Flow，搶搭「元宇宙」商機，近來獲得外資連續買超，今天股價更直奔漲停，達 43.9 元，創近半年新高，同集團的威盛也衝上漲停板，達 46.65 元，攀上逾 1 個月高點。