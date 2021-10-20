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台半利澤廠排水未符標準 遭宜蘭縣政府裁罰142萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北
二極體示意圖。(鉅亨網資料照)
二極體示意圖。(鉅亨網資料照)
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車用二極體電動車台半排水罰鍰

二極體廠台半 (5425-TW) 今 (20) 日公告，利澤廠今年 1 月 19 日經宜蘭縣政府環保局稽查，排水未符規定，違反水污染防治法第 7 條第 1 項規定，因此遭罰鍰 142.8 萬元。

台半表示，利澤廠排水未符合排放標準，主要為 SS(懸浮固體) 超標，數值為 228.0mg/L，而法規最大限值為 30mg/L；等同台半利澤廠排放的水質，遠超過標準上限的 6.6 倍。

台半補充，此次將依環境教育法第 23 條規定，參加環境講習 2 小時，並依照裁處書規定，在期限內繳納罰鍰 142.8 萬元，也強調將持續改善，杜絕任何汙染環境情形發生，並加強管理與人員教育訓練，避免日後情形再次發生。

由於現今全球品牌大廠紛紛加入 RE100，供應鏈均積極強化各廠區綠能設施，除了確保對環境汙染的程度降至最低，也期望滿足客戶對生產的要求，市場憂心，台半此次排水未達標，恐成為後續接單的隱憂。

台半近來營收屢創新高，不論 9 月、第三季、前三季均改寫歷史新猷，9 月達 12.35 億元，月增 11.24%，年增 32.04%，第三季營收 34.4 億元，季增 6.47%，年增 28.69%，累計前三季營收 95.8 億元，年增 29.15%。

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