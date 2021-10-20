〈宏碁展望〉泛亞區僅滿足一半需求 訂單看到明年首季

宏碁 (2353-TW) 泛亞營運總部總經理侯知遠今 (20) 日表示，第三季泛亞區營運創 2013 年單季新高，第四季營運也不看淡，雖然部分地區成長放緩，但受整體供應鏈料況仍嚴峻，目前泛亞區供貨仍不及需求的一半，訂單能見度已達明年首季。

侯知遠表示，近期日本 Chromebook 標案規模縮小，但東南亞地區筆電需求相當強勁，推測是疫情爆發前，當地民眾考量經濟狀況，並未立即購買電腦，但隨著混合常態趨勢成形，激勵東南亞地區筆電需求增溫，還有各地商業活動回復，企業商用需求同步加溫。

回顧第三季營運，侯知遠指出，宏碁在越南、新加坡、印度、印尼、馬來西亞等地均是雙位數成長，其中，越南地區第三季營收年增 389%，成長強勁，亞太區第三季營收年增 11.6%，也創 2013 年以來單季新高。

展望未來，侯知遠表示，亞太區營運逐步增溫，將乘勝追擊推出新品，近期宏碁飲料旗下電競能量飲已取得泰國官方認證，預計 11 月全面上架泰國最大便利商店 1.3 萬個據點。

此外，宏碁智新 (acerpure) 的空氣清淨機繼布局台灣、印度、日本、馬來西亞、泰國、香港等市場後，侯知遠指出，本季將進一步拓展至菲律賓、新加坡市場，未來也規畫推出淨水、飲水機等產品。