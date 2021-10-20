花旗：通膨升溫但不致失控 估聯準會明年下半年升息

疫苗施打率攀升讓全球經濟逐漸擺脫第三季的劇烈震盪，花旗 (台灣) 銀行認為，美國聯準會雖將宣布啟動縮表計畫，但預估通膨升溫但不至於失控，而聯準會 2022 年仍將持續購債，預估最快在明年下半年啟動升息。

花旗 (台灣) 銀行今 (20) 日舉行第四季投資展望線上記者會，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，第四季隨著經濟緩步復甦，花旗將全球經濟成長率預測，從 2020 年 - 3.5% 上修至 2021 年 5.8%，2022 年全球經濟成長率更從第三季原預估的 4.0% 上修至 4.3%。

原物料價格飆漲，引發通膨升溫的疑慮，加上中國監管政策調整等衝擊，第三季金融市場波動加大，花旗集團預估通膨增溫但不失控，2021 年全球通貨膨脹率為 3.1%，2022 年為 2.8%，並預估美國聯準會於 2022 年下半年升息。

曾慶瑞表示，預期企業獲利持續朝向正面發展，可望在第四季繼續支撐全球股市，股優於債的投資主軸不變，看好健康護理、消費必需品和半導體等具有持續股息成長的產業。

曾慶瑞指出，第四季關鍵風險包括通膨、中國房地產違約事件以及地緣政治風險。

根據花旗集團觀察，這波通膨主要起因於疫情造成供應鏈瓶頸，導致通膨攀升，雖然整體通膨尚未消退，但跡象顯示，通膨已有消退跡象，代表通膨預期的美國平衡通膨率曲線已從 5 月份的高峰逐漸趨緩，預估未來幾年通膨率介於 2.0% 至 2.5% 之間。

至於恒大違約事件，反映中國限制信貸流向過度刺激的房地產及基礎建設，一旦中國不以寬鬆的政策彌補金融困境，可能預警中國整體成長前景惡化，將對全球經濟產生衝擊；另外，美中貿易關係以及中國經濟疲弱等都是潛在影響景氣復甦的風險。