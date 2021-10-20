Fed理事：預期下月開始縮表 升息還需一段時間

據報導，美國聯準會 (Fed) 理事華沃勒 (Christopher Waller) 表示，Fed 應該在下個月開始進行縮表，不過升息可能還需要一段時間。

沃勒表示，雖然就業方面仍然有更多改進空間，但相信已經取得了足夠的進展，縮表應該在兩週後的下一次 FOMC 會議之後開始。Fed 將於 11 月 2 日及 3 日召開下次的 FOMC 會議。

沃勒說道：「勞動力市場將漸進式改善，預期通貨膨脹將會放緩，意味著距離升息仍有一段時間。但是，如果通膨持續居高不下，Fed 2022 年很可能有必要採取更積極的應對政策，不僅是縮減購債規模。」

隨著經濟復甦持續，Fed 官員如今正準備開始縮減去年疫情期間推行的購債計劃，目前，美國央行每月購買 1200 億美元的美國公債和抵押擔保證券 (MBS)。

根據 9 月份的會議紀要，Fed 官員普遍同意 11 月中旬或 12 月中旬開始啟動縮表，不過對於明年是否升息分歧仍大。

在 18 位的 Fed 決策官員當中，有高達 9 位支持在明年升息來應對如今的通膨壓力。Fed 最新預估，今年通膨率將為 4.2%，比設定的目標 2% 高出了一倍多。

Alpha Economic Foresights 首席經濟學家 Brian Bethune 認為，雖然預計 FOMC 將在 2021 年底推進縮表，但由於 Fed 試圖平衡價格穩定和充分就業這兩個相互衝突的目標，使得 2022 年前景更加模糊。