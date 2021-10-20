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董總等高層違證交法遭判刑 中興電：深感遺憾依法上訴

鉅亨網記者林薏茹 台北
中興電董事長江義福。(鉅亨網資料照)
中興電董事長江義福。(鉅亨網資料照)
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中興電證交法判決

中興電 (1513-TW) 董事長江義福、總經理郭慧娟，被控在國軍雲豹甲車動力底盤系統採購案，以中國次級品交貨，今 (20) 日遭依詐欺取財、證交法等罪判刑，對此，中興電回應，對判決結果深感遺憾，將委由律師依法上訴，以求清白。

中興電工 2012 年 1 月取得國防部軍備局「動力底盤系統乙項」標案，被控以中國次級品交貨；當時軍備局訂購軍品契約明定「本案禁用大陸地區產品及僱用大陸地區人士或非法外勞」，以免品質不良或軍品規格外洩，影響國防安全。

經過台中地院 6 年審理、六波宣判，今日依詐欺取財、證交法等罪判處江義福 6 年 6 月徒刑、併科罰金 3 千 5 百萬，並宣告沒收中興電違反所得 20.9 億多元；總經理郭慧娟也遭判刑 2 年、緩刑 5 年，可上訴，共 33 名官商遭起訴。

對此，中興電表示，關於董事長、總經理等人個人涉及證交法等案，臺中地方法院宣告一審判決結果，並對公司宣告沒收，本公司及相關當事人均尚未收到判決書，並不清楚判決理由為何。

中興電回應，對一審判決結果深感遺憾，董事長等人對被起訴的犯罪事實，並無犯罪之認識及故意，本案之客觀事實應不構成上述罪名。

中興電表示，目前公司營運正常且財務健全，公司及董事長等人將於收到判決書後，委由律師依法提出上訴，以求清白。

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