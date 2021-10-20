冒用證交所名義詐騙投資 證交所籲投資人勿上當

投資詐騙消息頻傳，近期更有詐騙集團冒用證交所名義，偽稱只要加入通訊媒體的投資群組，即可獲取投資資訊，證交所為此特別出面澄清，這是詐騙集團冒用證交所名義及公司總機電話所撥打的詐騙電話，投資大眾切勿相信，盲目跟從。

證交所為打擊利用資訊詐騙歪風，已積極於司法機關備案，除發布新聞稿透過媒體發布聲明，並於臉書貼文提醒投資人，以正視聽。

證交所指出，詐騙集團冒用證交所名義，內容不外乎是「謊稱投資群組由專業分析師建立」、「吹噓推薦的個股穩賺不賠，藉以博取民眾信任及跟進」、「勸誘買入特定個股，藉眾人資金抬轎」、「勸誘加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等，投資人應審慎辨識資訊真偽。

證交所提醒，民眾如發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證致電警政署反詐欺專線 165、向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

此外，金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。