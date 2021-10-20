瑞銀調升中國股票評等至加碼 稱監管擔憂與政策緊縮已獲消化

瑞銀集團 (UBS Group) 周三 (20 日) 將中國股市投資評級上調至「加碼」(Overweight)，稱官方收緊經濟政策以及監管擔憂已獲得消化，且企業獲利與估值可望於明年改善。

在經歷疫情趨緩帶來的經濟反彈後，近期市場擔憂監管政策緊縮、限電與恆大危機等不利因素，恐再度拖累中國經濟增長。

然而，瑞銀策略師 Niall MacLeod、Karen Hizon 和 Jiamin Shen 發布報告表示，隨著中國網路股即將擺脫疲軟獲利，加上中國經濟政策已進入最緊縮的時期，企業獲利應有望在明年反彈。

在北京政府加大監管力度的打擊下，今年在全球上市的中概股市值一度蒸發逾 1 億美元，香港恒生指數也淪為全球表現最差的主要股票指數之一。不過，投資人對於監管衝擊即將緩解的預期，近期也顯著改善市場情緒。

其他市場方面，瑞銀以周期性數據和估值觸頂為由，將澳洲股票評級下調至「減碼」(Underweight)，日本和南韓股票評級下調至中立 (Neutral)，且偏好東南亞股票，對於東協 (Asean) 承受高利率風險的潛力抱持樂觀態度。

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