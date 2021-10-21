對抗鎳、鈷飆漲！特斯拉全車款標準版將改用磷酸鐵鋰電池

鑒於近期鎳、鈷等電池原料飆漲，特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 於 2021 會計年度第三季財報電話會議中表示，該公司全標準版車款的鎳鈷氧化鋁 (NCA) 電池將轉換為磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。

特斯拉表示，該公司電池生產正在逐漸轉移至 LFP 電池，目前已在上海超級工廠生產該種電池。特斯拉曾於 9 月詢問美國預訂 Model 3 的客戶是否接受電動車採用 LFP 電池，而非原先 NCA 電池。

材料研調顧問 Roskill 表示，中國普遍使用 LFP 電池，大約有 95% 的 LFP 電池是中國製造。

Guidehouse Insights 首席分析師 Sam Abuelsamid 說道，LFP 電池成本便宜，不需要任何鎳或鈷，也更穩定、更安全，但電池密度較低，可負擔里程較少且不耐寒。

受到淡水河谷等大型礦商下調鎳年產量影響，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳三個月期貨價收盤上漲 4.6% 至每噸 20963 美元，盤中一度大漲 5.9% ，一度達每噸 21235 美元，創 7 年以來新高。

在電池原料飆漲之際，Abuelsamid 認為，特斯拉更換電池的決定能讓該公司在不調整售價的情況下提高獲利。除了特斯拉外，福特和福斯也對這種低價車款、貨車用的電池感興趣。

長期特斯拉多頭 Snow Bull Capital 執行長 Taylor Ogan 表示，LFP 電池更便宜、更安全，且能完全充滿電不必擔心退化。此外，這種電池容易回收利用，原料採購更容易，這也是中國 LFP 採用率高的原因。

LFP 電池兩個主要廠商為寧德時代 (CATL) 和比亞迪，先前特斯拉已開始自 CATL 採購電池。