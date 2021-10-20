台股挑戰萬七失利 外資大砍面板三傑 合計賣超逾10萬張

台股今 (20) 日開高走低，終場小跌 12 點、收在 16887 點，挑戰萬七失利，外資終止連四賣，瞄準群創、友達、彩晶進行提款，合計賣超張數高達 10.2 萬張，其中，群創占 5.9 萬張，為兩個月來最多。

三大法人今日合計賣超 55.48 億元，外資賣超 49.17 億元，為連續買超 4 個交易日後首度轉賣，投信買超 10.32 億元，自營商賣超 16.61 億元；期貨方面，外資期現貨不同調，期貨回補空單 743 口，空單未平倉口數達 17463 口。

觀察外資賣超，前 10 名幾乎為電子股，僅中鋼、富邦金分別為傳產、金融股，近來隨著面板報價月月下挫，外資也再度大賣群創、友達、彩晶，合計賣超破 10 萬張，其餘如聯電、強茂、大同、日月光投控、欣興也成提款標的。

外資買超則鎖定原物料上漲受惠股、金控及指數型 ETF 等個股，如近來隨著銅價強漲，外資也買進華新、大亞，合計買超達 1.8 萬張，同時買進元大台灣 50 反 1、元大台灣 50、國泰智能電動車等 ETF，其餘如宏碁、新光金、中信金也獲青睞。

投信偏愛 IC 載板、二極體、散熱等族群，包括欣興、景碩、台半、強茂、健策等；自營商則與外資對作，買進友達、群創，並看好大型電子代工廠，如仁寶、英業達、緯創。