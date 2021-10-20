〈生華科法說〉治療中症新冠新藥二期試驗 康復時間顯著縮短

生華科 (6492-TW) 今 (20) 日召開法說，並公布治療新冠中症 (中度症狀) 患者新藥 Silmitasertib 二期臨床試驗數據，據臨床結果顯示，使用 Silmitasertib 治療患者達到康復時間中位數為 6 天，與對照組中位數 14 天相比，該新藥可加速患者康復時間。

生華科新冠肺炎二期臨床試驗為開放性、隨機的雙臂設計，在美國兩個收案中心、招募 20 位 7 日內確診、中度症狀的新冠肺炎確診患者，以 1:1 方式隨機納入治療組和對照組。

其中，治療組患者以口服方式，接受每天兩次各 1000mg、共 14 天 Silmitasertib 的單獨用藥，並無合併使用其他治療新冠藥物；對照組則是採用以標準療法 / 支持性療法，如已取得緊急使用授權 (EUA) 的地塞米松以及抗體療法等。

總經理宋台生表示，從療效分析來看，接受 Silmitasertib 治療組中位數為 6 天，接受標準療法 / 支持性療法對照組中位數為 14 天，Silmitasertib 加速患者康復時間達 133.3%。

宋台生指出，面對全球新冠病毒不斷變異，Silmitasertib 為靶向宿主細胞機制，相較目前普遍採取開發成抑制病毒的藥物，Silmitasertib 較不受病毒變異影響，且口服劑型優勢，患者可以在家吃藥治療。