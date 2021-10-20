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日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠

鉅亨網編譯羅昀玫
日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠 (圖片：AFP)
日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠 (圖片：AFP)
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DRAM日圓美光台灣廣島奈米

週三 (20 日) 《日刊工業新聞》報導，美國記憶體大廠美光 (Micron) 計劃投入 8000 億日圓 (約近 70 億美元) 於日本廣島縣蓋 DRAM 新工廠。

《日刊工業新聞》週三最新報導指出，由於看好 DRAM 中長期需求暢旺，美光計畫在日本廣島縣現有工廠附近，興建先進 DRAM 新工廠，投資金額高達 8000 億日圓 (約近 70 億美元)，預計 2024 年開始量產。

該報導指出，美光原本也有意在台灣或是新加坡建造新廠，但最終考量到兩岸風險和供應商合作等事宜，因而將新廠設址轉向日本廣島縣。

據悉，美光將向日本政府申請一部份補助金來蓋新 DRAM 廠。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 今年 6 月時曾表示，美光願意和日本政府合作強化日本半導體供應鏈，將擴大投資，與日本設備和材料廠合作，並特別提到願意和日本企業合作開發第五代 DRAM 技術。

美光是全球第三大 DRAM 製造商，該公司 6 月初宣布，已經開始量產第四代 10 奈米級製程 DRAM，獨步全球。

美光 (MU-US) 週二收紅 0.46% 至每股 67.57 美元，週二盤後傳出於日本設新廠後，其盤後股價小跌逾 1%。

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