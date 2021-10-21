〈財報〉科林Q1營收獲利再創新高 但未盡投資人意 盤後挫跌逾2%

半導體設備大廠科林研發（Lam Research）周三（20 日）盤後公布 2022 會計年度第一季財報，獲利再次寫新高，營收僅略遜於分析師預估，展望也大致符合市場看法，但在全球鬧晶片荒的環境下，對投資人來說這樣的表現還不夠好，盤後挫跌 2.65%。

科林研發 (LRCX-US) 周三收盤下跌 0.93%，盤後續跌 2.74% 至每股 550 美元，且一度跌逾 4%。

F2022 Q2（截至 12 月 26 日止）財測

營收：41.5 億至 46.5 億美元，FactSet 調查分析師平均預期為 41.1 億美元

稀釋後 EPS ：7.95 至 8.95 美元，FactSet 調查分析師平均預期為 8.47 美元

Non-GAAP 毛利率：46%，上下增減 1%

Non-GAAP 營益率：32%，上下增減 1%

科林研發執行長 Tim Archer 表示，在強勁需求與穩健營運的推動下，公司已連續六季實現創紀錄的營收與每股獲利，在強健的晶片製造設備環境中，公司正為客戶半導體製造的成功前景提供必要的創新。

F2022 Q1（截至 9 月 26 日止）財報數據（non-GAAP）

營收：43 億美元，遜於 FactSet 調查分析師平均預期 43.2 億美元

淨利：11.8 億美元

稀釋後 EPS：8.36 美元，優於 FactSet 調查平均預期的 8.23 美元

Non-GAAP 毛利率：46%

科林研發第一季營收報 43 億美元，優於去年同期的 31.8 億美元，再次寫下營收突破 40 億美元紀錄，卻仍低於分析師預期。稀釋後每股獲利報 8.36 美元，高於去年同期的 5.67 美元。

在全球半導體短缺的情況下，各公司瘋狂提高產能已滿足供不應求的市場，科林因而受惠，創造連續 3 季獲利超過 10 億美元的紀錄，包括第一季以 11.8 億美元寫新高。

營收主力仍是記憶體產業，其中非揮發性記憶體 (NVM) 占 45%，晶圓代工占 25%，DRAM 占 19%，邏輯 / 其他領域占 11%。

各地區營收方面，中國占比為 37%，南韓為 21%，台灣占 15%，日本 11%，美國 6%，東南亞為 8%，最後是歐洲為 2%。

科林研發過去一年股價上漲 55.5%，但近期陷入跌勢，過去三個月累計下跌 6.9%，標普 500 指數分別過去一年和最近三個月分別上漲 31.3% 與 4.6%。