〈美股熱門股〉 Novavax傳延遲疫苗生產跌14% Pinterest傳併購喜訊漲13%

Novavax 傳延遲生產新冠疫苗 暴跌 14.76%

Novavax(NVAX-US) 周三（20 日）傳出新冠疫苗測試未達到美國監管機構標準，疫苗生產恐將延遲的消息後，股價崩跌 14.76% 至每股 136.86 美元，盤後續跌 0.85%。

美國政治新聞網站 Politico 援引知情人士消息報導，Novavax 用於測試新冠疫苗純度的方法未能達到美國食品藥物管理局（FDA）標準，恐難以實現先前的疫苗生產目標，而且生產延遲將影響向 COVAX 的疫苗交付。

對此，Novavax 新聞稿回應，將繼續致力於嚴格的生產與製造標準，並與關鍵市場的監管機構積極進行對話，此外也預計疫苗產能在第四季末能達到每月 1.5 億劑。

Jeffreys 分析師在與 Novavax 高層交談後表示，如果是在美國的疫苗生產出現問題，可能不會影響 Novavax 在海外其他的產線，考慮到該公司的主要機會都在海外市場，美國申請延遲應該不會有太大影響。

Pinterest 傳併購喜訊 大漲 12.77%

社群媒體公司 Pinterest(PINS-US) 周三傳出可能由線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 收購的消息，股價勁揚 12.77% 至每股 62.68 美元。

彭博援引知情人士消息報導，PayPal 近期與 Pinterest 正在進行收購洽談，兩家公司已就每股約 70 美元的收購價格進行討論，該筆交易將使 Pinterest 含 B 股的估值達到 450 億美元，較 Pinterest 周二收盤溢價約 26%。

此交易將是 PayPal 有史以來最大一筆收購案，遠超過去年以 40 億美元收購 Honey Science 。投行巴克萊銀行分析師 Ramsey El-Assal 表示，這筆收購案象徵 PayPal 的一次大轉變，代表該公司將跨足廣告業務。

彭博分析師 Julie Chariell 表示，如果 PayPal 真的買下 Pinterest，PayPal 將獲得與 Instagram 不相上下的社群媒體地位，並且能吸引高度參與的消費者，幫助商家銷售產品。這筆交易對 PayPal 有很大助益，Pinterest 的月活躍用戶有 3.8 億人，而 PayPal 則為 8000 萬人。

不過 PayPal 雖能享受收購 Pinterest 所帶來的好處，但也須如其他社群媒體一般投入資源管理社群內容，例如清除不當用戶或發文，該任務極為費時耗力且成本高昂，臉書 (FB-US) 亦是面臨此挑戰的公司之一。

此外，Truist Financial Corp. 的分析師 Andrew Jeffrey 並不看好這筆交易，表示對這決定近乎絕望，他表示其他公司的收購競爭，以及如 Square 和 Afterpay 的結盟，都對 PayPal 業務構成威脅。PayPal 當日股價未受收購消息提振，反而下跌 4.91% 至每股 258.36 美元。

福特轉型有成獲分析師青睞 漲 4.02%

福特汽車 (F-US) 近期改善業績的努力獲瑞士信貸青睞，將該股票評等從持有（Hold）上調至買入（Buy），目標價從每股 15 美元上調至 20 美元，激勵福特周三股價上漲 4.02% 至每股 16.04 美元。

瑞信分析師 Dan Levy 表示，隨著經濟逐漸改善，汽車製造商想要取得好成績，需要投入高效的資本管理與產品開發，度過往電動車轉型的過渡期。福特在過去一年多的時間內出現重大轉變，不僅業績並未令人失望，短期內也看到轉型成果，同時也加大在電動車方面的投資，為良好長遠的前景打下基礎。

Levy 將福特轉型的功勞歸因在執行長 Jim Farley 過去一年來的領導，表示不僅是瑞信本身，其他同行也看好福特前景。一年前 Farley 剛接手福特時，只有 21% 的分析師給予該股買入評等，然而現在分析師平均目標股價為每股 16 美元，較一年前不到 8 美元上漲逾 100%。