臉書消極應對Giphy收購案調查 遭CMA重罰近7千萬美元

英國競爭及市場管理局 (CMA) 周三（20 日）表示，由於臉書 (FB-US) 經多次警告後，仍未提供收購 GIF 動態圖公司 Giphy 的相關訊息，因此對其處以 5050 萬英鎊 (約 6960 萬美元) 罰款。

CMA 表示，這是首次有公司故意違反命令，在收購案調查期間，臉書未能持續提供收購 Giphy 的最新資訊，且經多次警告後依然無視命令，因此認為臉書是蓄意不遵守規定才處以重罰。

CMA 負責合併事務的高級主管 Joel Bamford 表示：「我們向臉書提出警告，該公司拒絕提供重要資訊是違反命令，即便在向兩個不同的法庭上訴敗訴後，臉書仍無視其法律義務。」

Bamford 說：「對於那些認為自己凌駕在法律之上的公司，這是一次嚴厲的警告。」Bamford 的一番話與臉書日前了結的美國就業歧視訴訟相互呼應。

臉書日前與美國政府達成和解，同意支付最多 1425 萬美元，了結美國就業歧視訴訟，當時美國勞工律師 Seema Nanda 同樣也指出，臉書不應凌駕於法律之上，無視聯邦政府招聘相關規定。

針對 CMA 的作法，臉書表示強烈反對這項不公平裁罰，將在評估後採取進一步行動。

CMA 因擔憂臉書收購 Giphy 會有損市場競爭，自去年六月開始便著手進行調查。該機構強調，對臉書祭出裁罰後，調查仍將繼續進行。

臉書股價似乎未受 CMA 重罰消息影響，周三截稿前小漲 0.33%，每股暫報 341.15 美元。