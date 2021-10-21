Fed褐皮書：經濟適度至溫和速度成長 供應鏈仍受限

美國聯準會（Fed）在周三（20 日）發布的褐皮書顯示，隨著新冠疫情的影響逐漸消退，美國經濟在 9 月與 10 月以「適度至溫和」的速度成長，但物價仍受供應鏈影響而上漲。

褐皮書顯示：「整體而言，短期經濟活動前景依舊樂觀，但部分地區指出不確定性增加，而且樂觀情緒較前幾個月更為謹慎」。

這份報告調彙整 12 家地區聯準銀行蒐集的資料，統計時間截至 10 月 8 日，是 Fed 在 11 月 2 日至 3 日前的重要報告之一。

根據褐皮書，供應短缺、運輸瓶頸與勞力限制等因素正在推動物價上漲。大部分地區聯準銀行表示，許多公司提高商品售價，顯示在需求強勁的情況下，更能夠將增加的成本轉嫁給消費者。

此外，企業雇主目前不僅面臨招聘人力難題，在疫苗規定下，讓留住原本的員工變得更加困難。Fed 在褐皮書中表示，隨著而供跳槽或退休，企業人員流動率很高，育兒與疫苗規定也是造成該問題的原因之一。

過去幾個月內，通膨率一直高於 Fed 設下的 2% 目標，Fed 官員正密切注意促使物價上漲的因素，以及觀察物價是否會如一些官員預期般在明年開始回落。

近期一些官員認為，如果物價並未如預料般回落，Fed 可能必須比預期的更早採取升息措施。

Fed 偏好觀察的通膨衡量指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—在 8 月年增率達 3.6%，改寫 30 年新高。與此同時，9 月非農就業人數僅新增 19.4 萬人，遠低於市場預期。

Fed 目前預計最早在下個月將開始逐步縮減每月 1,200 美元的購債規模。

各區域報告

對於物價上漲情形，波士頓聯準銀行表示，供應持續中斷造成零售商與製造商的價格出現溫和或急遽的上升，前景仍為謹慎樂觀。

不過克里夫蘭聯準銀行認為，儘管消費需求仍然強勁，但供應鏈中斷將減緩銷售與生產速度，此外，失業救濟金措施到期與孩童重返學校上課，對勞力短缺並沒有什麼幫助，薪水持續上漲。

里奇蒙聯準銀行表示，因為各行各業雇主都很難找到與留住員工，所以才會不斷提高薪資以召聘與留住人力。