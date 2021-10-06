臉書慘當機6小時 官方原因出爐！

臉書、Instagram 週一 (4 日) 深夜發生全球大當機，影響全球全球 35 億用戶，週二 (5 日) 臉書官方解釋，這是網站維護中發生錯誤導致當機，還強調用戶個資沒有外洩。

臉書 (FB-US) 週一大跌近 5%，週二收復些許失地，收紅 2.06% 至每股 332.96 美元。

臉書台灣時間週一晚間 11 時 40 分左右全球系統無預警大當機，包括旗下 Instagram、Messenger、WhatsApp 全部遭殃、無法順利登入，經過漫長的 6 小時後才陸續恢復正常。

臉書技術部門解釋是網站維護中發生錯誤導致當機 (圖片：AFP)

臉書工程和基礎設施副總裁賈納丹 (Santosh Janardhan) 週二於部落格發布聲明表示：「對於世界各地依賴我們的所有人和企業，我們對今天平台中斷給我們帶來的不便深表歉意，當機主因是，協調臉書數據中心之間網路流量的主幹路由器設定變更引發問題，導致所有服務在連鎖反應下停擺。」

由於外傳超過 15 億臉書用戶數據被出售，賈納丹週二還更新聲明澄清：「服務現已恢復，我們正致力於使其完全恢復正常運作。本公司要澄清的一點是，這次當機並沒有涉及惡意活動，根本原因是錯誤的 (路由器) 設定更改。我們也沒有證據表明用戶個資因當機而蒙受損害。」

賈納丹稱：「每一次失敗都是學習和變得更好的機會，我們將從這次失敗中學到很多東西。」

本次臉書大當機是自 2008 年以來最長的一次停機時間，全球 35 億用戶無法正常使用網站或手機版本，全球經濟損失預估超過 10 億美元。

巧合的是，本次當機正逢臉書前員工 (Frances Haugen) 赴美國國會作證之際。

臉書前員工 Frances Haugen 週一赴國會作證時指控，臉書因追求利潤而進行暗箱操作，美國大選後就放任假新聞流竄。週二 Frances Haugen 再度出席作證時提到，臉書的黏著度就像抽菸傷害兒童、青少年，並加深美國政治分裂，但臉書主管拒絕改變。