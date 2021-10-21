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〈台股盤前〉美科技股財報佳 電子股須扛起挑戰季線重任

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈台股盤前〉美科技股財報佳 電子股須扛起挑戰季線重任。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉美科技股財報佳 電子股須扛起挑戰季線重任。(鉅亨網資料照)
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台股電子股聯發科面板股電動車鴻海

台股昨 (20) 日最高攻上 16973 點，直逼「萬七」大關，惟晶圓代工龍頭雙雙轉弱，終場跌 12.85 點，收在 16887.82 點，守住月線，由於美科技股財報優於預期，市場對電子股寄予厚望，挑戰上方的季線要看電子股是否重掌兵符。

從籌碼面來看，外資昨日賣超現貨 49.17 億元、投信買超現貨 10.32 億元、自營商賣超現貨 16.62 億元。但外資期現貨不同步，空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 743 口至 17463 口，顯示外資並非全然看壞後市。

今日觀盤重點，鴻海董事長劉揚偉透露，不只在美國、中國、泰國，鴻海接下來在在歐洲、印度以及南美等地，都有設立電動車工廠的規劃，此消息是否帶動鴻海、乃至電動車概念股發威，值得期待。

C 設計大廠聯發科指出，數據晶片 (Modem) M80 將採用台積電最新 4 奈米製程，滿足明年即將進入商用階段的 R16 規範，大搶旗艦機市場。

此外，聯發科今年手機晶片不僅是全球出貨量第一，自家晶片在客戶端的產品定位也有提升，如今年就獲得 OPPO Reno、Vivo X70、小米 11T 系列採用，相關手機售價都超過 500 美元；可關注是否反映到聯發科股價。

在一片利多消息中，面板股卻迎來寒冬，面板專業市調機構 Witsview 公布 10 月下旬最新電視面板報價，由於終端需求持續低迷，電視面板價格跌勢加重，55 吋以下尺寸跌幅均超過 2 成，65 吋大跌超過 1 成，32 吋面板更是較年中高點 88 美元腰斬，導致 10 月一整個月報價創史上單月最大跌幅；須留意面板股股價反應。

整體來說，就技術面觀察，台股昨日呈現開高走低格局，早盤蓄勢挑戰萬七大關，不過盤中賣壓逐漸出籠，終場由紅翻黑、以黑 K 棒作收，雖然台股上檔萬七以及季線位置仍屬壓力，所幸目前指數維持高過高、低不破低的多方架構，有機會進一步挑戰季線。

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