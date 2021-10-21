市場震盪不斷 這些不甩繼續漲

9 月以來市場圍繞著美國債務上限、縮減量化寬鬆，和部分地區零星的違約危機，使得原本就因為疫情而較脆弱的投資信心受到挑戰，市場也出現明顯漲跌。在這種時候，哪些資產不甩此時的時空背景，繼續走自己的路持續上漲呢？

1. 能源相關類股，漲幅不容小覷

成熟國家率需求大幅復甦，但因為勞力與供應鏈還未補上，加劇市場供不應求的狀況，也推動原物料價格走高。油價已來到三年來高點，除了需求推升之外，各國先前力推永續發展而限制傳統能源的產量，使得供給更加窘迫，產油國持續維持小幅增產的穩健態度，將支撐油價表現。根據國際能源署的估計，儘管 2022 年供需狀況不如 2021 年緊繃，但大多僅維持平衡，代表未來油價出現以前大幅走弱的機率不高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2021/10/19，未來資料為 IEA 預估值。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

目前的油價已經超越大多數傳統產油公司的平均成本價格，因此對相關類股是一大利多。與油價表現高度相關的類股，如能源類股、俄羅斯股票和中東相關資產都有望受惠。根據過去 15 年的資料顯示，此三類資產與油價相關度都高於 0.6，高於全球股市的 0.56。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2006/10 – 2021/10，績效以美元計算。指數為 MSCI 能源、歐非中東、全球與 RTS 俄羅斯、標普 500、Nikkei 225 和 SENSEX 印度指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 印股超車新興市場股市

印度疫情控制相較大多數東南亞國家來的好，且預計在明年第一季可以完成兩劑疫苗注射，若未來疫情再度變化，對印度影響程度有限。除此之外，印度經濟狀況良好，出口成長強勁，寬鬆政策有望維持至明年初，且外資持續買超，有利印股表現。即便本益比創新高，但後續企業獲利能力有望跟上。唯印度高度仰賴進口能源，油價漲幅是否會迫使印度央行政策轉向是未來觀察重點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/19，績效以美元計算。指數為 MSCI 新興市場不含中國與 SENSEX 印度指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 產業類股還有這兩個在漲

全球金融股通常在升息的時候表現最好，而通膨升溫的時候，會提高未來升息的臆測，進而刺激金融股表現。今年下半年通膨成長快速，使得市場認為升息會比預期來的更早。此外，因為近兩年的股市表現亮眼，也帶動金融股的交易收入，良好的財報數據支撐金融股在今年有良好的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/19，績效以美元計算。指數為 MSCI 全球金融股指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

最後，美國近期公布的零售銷售數據優於市場預期，也再度顯示消費類股在受今年變種病毒壓抑後，終於開始發動。邁入第四季消費旺季，且人們逐漸因疫情退散走出家門，消費活動重新熱絡。其中，加油、餐廳、服飾等消費是成長較為明顯的項目，過往幾年不敵電商競爭的百貨銷售也在今年強勁成長，顯示出門類消費將會是第四季的投資重點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/19。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

強勢股別錯過，加上配置最心安

即使市場震盪不斷，從 9 月以來歐美股市分別下跌 2.1% 和 3.9%（以美元計算至 2021/10/15，指數為標普 500 和 MSCI 歐洲指數），但能源股、印股、金融股和消費類股逆勢上漲 15.2%、2.8%、1.1% 和 0.8%。雖然強勢股的表現看起來非常吸引人，但目前投資信心較脆弱，建議以資產配置取代單筆押注更安穩。尤其許多目前的強勢股屬於波動較大的標的，比較適合當作投資組合中的衛星部位，或使用定期定額的方式投入可以降低整體波動度。

鉅亨精選基金

>>> 摩根基金 -JPM 環球天然資源 (美元)-A 股 (累計)

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股

>>> 貝萊德世界金融基金 A2 美元

>>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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