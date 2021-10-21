〈何春盛開講〉大同瞄準全球百萬輛電動巴士商機 明年爭取外銷市場

大同 (2371-TW) 總經理何春盛今 (21) 日表示，公司從 2006 年就開始跨入車用馬達領域，不缺席電動車浪潮，先搶攻國內電動巴士市場，目標明、後年往海外發展，看好全球 200 萬輛電動巴士，擬投資電動車軟、硬體設計相關公司。

何春盛指出，大同 2006 年與美國公司合作開發用於小型特用 EV 動力系統，隨後也推出應用在推高車、拖板車、高爾夫球車等小型搬運車的 EV 馬達。

不過跨入電動車領域，大同還欠缺驅動器，尤其過往驅動器都以歐洲製為主，因此大同 2018 年與工研院合作開發中型巴士電動車的馬達與驅動器動力系統，其中 250kW 動力系統已有業者下訂單，另外正在開發 330kW 動力系統，後續也規劃應用在乘用車的 150kW 動力系統。

何春盛說，大同以搶攻電動巴士商機為主要目標，不過台灣市場小，每年僅 1.6 萬輛，全球則至少有 200 萬輛，大同將先立足台灣，再往海外發展。

何春盛喊出大同 2023 年前 EV 事業布局目標，除了今年已完成 250kW 動力系統量產，將進一步搭配車廠底盤爭取外銷商機；明年因應加入 DMIT 國產計畫，要將 330kW 動力系統量產；2023 年則是將動力系統導入物流商務車。

何春盛說，大同聚焦在馬達硬體開發，軟體開發在電動車扮演重要一環，未來不排除投資相關車輛軟體公司。