錩新胡志明廠人員復工率已達8成 營收將同步回升

錩新 (2415-TW) 在胡志明市主要沖壓生產線，9 月起採取逐步有限度復工，到目前人員復工率已達 8 成，受惠訂單持續湧入且出貨狀況優於預期下， 初步判定今年 8 月受到胡志明廠全面停工造成營收僅 8063 萬元，應為今年谷底。

錩新 9 月營收為 1.1 億元，較 8 月 8063 萬元成長 36.87%，仍較去年同期下滑 38.75%，在接單滿載狀況下，除逐步提高本身稼動率，也積極尋求各種方式提高供應量，滿足客戶需求。

錩新越南胡志明廠占營收 7 成，因當地疫情緊張，自 7 月 19 日起停工，不過單月營收仍維持 2.22 億元高檔，8 月受到生產線全數喊停，單月營收下滑，9 月依防疫估定恢復產能，單月營收走出谷底，錩新目前胡志明廠產能稼動率，較今年 5、6 月已恢復約 8 成。

錩新第三季營收 4.14 億元，季減 44.33%，年減 15.66%；前 9 月營收 17.85 億元，年增 33.4%。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產廠區集中越南，營收 80% 來自汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在胡志明市新順加工出口區廠區生產經濟規模效益下，獲利逐步提升。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。

錩新上半年稅後純益 1.5 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.87 元。