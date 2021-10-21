通膨擔憂加劇 資金持續由黃金流向比特幣

據報導，比特幣在近期創下歷史新高，但是傳統上被投資人視為應對通膨工具的黃金卻遭到拋售，黃金 ETF 資金持續流向比特幣。

根據彭博社的數據顯示，今年以來投資人已經從全球最大的黃金 ETF 中贖回超過 100 億美元，實體黃金儲備也在減少。年初迄今，黃金價格已經下跌了 6.1%，至每盎司 1,782 美元。與此同時，比特幣價格卻一度接近 67,000 美元的歷史新高，年初迄今的漲幅達到 124%。

資深黃金交易員承認，情況正在發生變化。貴金屬投資集團 Sprott Asset Management 資深投資組合經理 John Hathaway 表示：「現在人們對於我們的策略已經沒興趣了。投資比特幣的人群，同樣看到了印鈔帶來的通膨風險。」

安聯首席財務顧問 Mohamed El-Erian 表示：「現在人們傾向於將比特幣視為投資組合多元化的工具，通膨是眾多催化劑之一。比特幣吸走了黃金的資金。」

高通膨隱憂引發市場對相關避險資產的興趣，這些資產包括黃金或比特幣。不過，近幾周黃金未能應對通膨的壓力，黃金 ETF 資金流向比特幣的步伐也正在加速。小摩表示，這種資金流動仍持續進行，有望支撐比特幣多頭至年底。

小摩分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，推動比特幣創下歷史新高的是通膨擔憂，而不是首隻比特幣期貨 ETF 引發的熱情。他認為比特幣是比黃金更好的通膨對沖工具，這就是當前上漲的主要原因，引發了自 9 月以來從黃金 ETF 轉向比特幣基金的趨勢。