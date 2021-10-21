避險買盤撐金價 瑞銀估年底前1700美元震盪整理

黃金價格失守 1800 美元關卡，現貨價格在過去一個月在 1730 至 1790 美元區間震盪，瑞銀上調明年 3 與 6 月底的目標價分別來到 1700 及 1650 美元，但仍認為金價下行趨勢不變，預估今年底前可能在 1700 美元附近震盪，明年最低恐下探至 1600 美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金現貨價格過去一個月在 1730 到 1790 美元區間震盪整理，預期明年 3 與 6 月底目標價分別可達 1700、1650 美元，但對金價下行趨勢的看法不變。

瑞銀指出，能源格飆升、工業活動放緩，以及變異病毒蔓延影響到服務業復甦，引發了投資者對停滯性通膨的疑慮，預估相關風險可能在未來數個月內對金價構形成支撐。

瑞銀認為，在停滯通膨時期，黃金價格往往會有不錯的表現，儘管聯準會啟動縮表計畫將帶動實質利率將繼續攀升，但要注意的是，當北半球冬季來臨，能源成本可能進一步上漲，讓實際利率長時間內承壓，進一步削弱美元走強態勢。

根據瑞銀的計價模型，目前黃金合理價格約 1795 美元，並進一步調高明年上半年金價預測，預估今年底金價約落在 1700 美元，但明年 6、9 月可能分別下修至 1650 及 1600 美元。

星展銀行則認為，目前美元強勢可能對金價上檔形成壓力，但在實質利率處於負值的環境下，仍有利金價走揚，預估到了明年第一季金價有機會上看 2000 美元，但也要留意強勢美元對於金價的影響。

星展銀行分析，明年下半年當新興市場經濟開始復甦，資金將重新回流新興市場後，恐將削弱美元多頭走勢，屆時將對金價長線形成一定支撐力道。