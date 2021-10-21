以油代氣熱潮帶動 台塑化董座：煉油利潤已回到疫情爆發前水準

台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎指出，受到「以油代氣」熱潮帶動，煉油利潤已恢復到疫情爆發前水準，看第四季油價上漲空間，主要受 OPEC 減產、歐洲氣候兩大因素驅動；不過，也因原油漲價帶動輕油價揚，烯烴業務獲利沒有很理想。

近期全球天然氣與煤炭短缺，「以油代氣」熱潮興起，買家轉往採購大量柴油與煤油，帶動原油需求大增，價格也持續水漲船高，煉油廠利潤空間擴增，陳寶郎表示，目前煉油利潤已恢復到疫情爆發前水準。

陳寶郎認為，第四季油價主要受兩因素影響，一為 OPEC 減產力道、二為歐洲冬季氣候。即便美國總統拜登敦促 OPEC 增產，以壓抑油價，但以目前 OPEC 態度來看，不太可能增產。

另一方面，市場預期今年歐洲冬季氣候可能會很冷，在天然氣、煤炭價格高檔下，將被迫回頭燒燃油，油價也會因此墊高。陳寶郎認為，第四季油價會否持續飆升，主要看歐洲氣候，但從目前情況來看，除歐洲外，包括日本、中國、韓國氣候也轉冷，油價恐持續向上。

雖然煉油事業利潤轉佳，不過，陳寶郎指出，烯烴事業受到原油漲價影響，輕油也跟著上漲，導致輕油裂解廠成本增加，乙烯、丙烯等石化基本原料價格雖然也不錯，但利潤遭侵蝕，烯烴業務獲利沒有很理想。