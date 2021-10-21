台股收小紅 三大法人同步賣超聯電、華航

台股今 (21) 日終場收 16889.51 點，小漲 1.69 點或 0.01%，成交值突破 3000 億元達 3077.32 億元，三大法人同步站在買方，合計買超 76.3 億元，並賣超華航 (2610-TW) 及聯電 (2303-TW)。

台股今日集中市場外資及陸資買超 68.66 億元，投信買超 0.47 億元，自營商買超 7.17 億元，期貨市場方面，今天外資期貨淨空單口數增加 700 口，累計未平倉淨空單口數為 18153 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，中信金、新光金、友達、大成鋼、玉山金、長榮、彩晶、燁輝、富邦金、開發金。今天集中市場外資賣超較多的個股為，華航、聯電、技嘉、敦泰、凌陽、新唐、群創、景碩、東森、大亞。

今天集中市場投信買超較多的個股為，健策、新光金、奇鋐、世芯 - KY、新唐、大同、中信金、景碩、強茂、潤泰新；今天集中市場投信賣超較多的個股為，友達、華航、開發金、群創、仁寶、台泥、英業達、緯創、亞聚、兆豐金。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，友達、群創、仁寶、英業達、緯創、兆豐金、開發金、大聯大、福懋、亞泥、長榮；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，中興電、中鋼、中華電、華通、新光金、東聯、華航、台積電、聯電、華擎。

證券分析師張陳浩指出，以今天集中市場大盤走勢來看，指數盤中大漲超過 100 點，挑戰季線 17068.54 失利後快速壓回，顯示大盤上檔賣壓沈重，預估大盤還要整理 2-3 個月，但是仍將跨過季線壓力區， 清洗浮額蓄積量能再向上，除非有重大利空， 台股短期不會再有破底走勢。