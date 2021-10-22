〈智慧移動展〉工業富聯攜雲高科技 強化電動車服務軟體整合服務

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯及雲高科技，在 2035 E-Mobility Taiwan 台灣國際智慧移動展中，推出「電動車雲服務軟體市集」(EV Cloud Service Marketplace)，透過服務整合，打通電動車的任督二脈。

工業富聯表示，電動車的發展將取決於兩個關鍵，一是輕量化、再來就是智慧化；運用 5G 加 MEC 技術的電動車，能透過海量連結達到完整自主對應，配搭技術協同，再輔以大數據運算，成就未來車智慧。

工業富聯指出，電動車雲服務軟體市集也提供多樣電動車服務整合，如影像及傳感器等行車資料管理平台、軟體演算法開發平台、行車演算法仿真驗證平台，以及第三方廠商軟體上架服務。

而雲高科技也攜手工業富聯的高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，可模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，並與裕電 EMS 雙系統雙向電力資訊交換傳輸，完善整體解決方案。

雲高科技表示，以人為比喻，電動車聯網體系就像神經系統，提供行動指令；電力則像血液，沒有電力，擁有再高的智慧也無法行動，顯見電動車電源管理至為重要。