環保、限電、煤價影響 中國水泥價格漲翻天 創今年新高

周五 (22 日) 陸媒報導指出，進入到第三季，受到產業需求提振、供應端減產、煤炭成本激增等因素支撐下，中國水泥市場價格一路上揚。統計數據顯示，截至 10 月 20 日，中國水泥均價上升至每噸人民幣 572.77 元，創下今年新高，與 8 月以來低點相比，漲幅已達 39%。

中國部分地區水泥廠陸續宣布漲價。近期山東地區限電越來越嚴重，已有水泥廠庫存告急，加上煤等原物料價格持續走高，生產成本大幅上揚。10 月 20 日起，山東地區一些主要水泥廠供應商大幅上調水泥價格，預計近幾日，山東省內其它水泥廠也將陸續跟進。

海南地區方面則是在 9 月 30 日調漲水泥報價每噸人民幣 50 元後，10 月 19 日～20 日華潤、海螺、天涯等水泥廠又再度調漲水泥價格每噸人民幣 30 元，原因也是受到煤等原物料價格上漲影響，導致水泥成本大幅上升。

此外，湖北省西北地區幾家水泥廠，在 9 月下旬上調水泥價格每噸人民幣 100 元後，10 月 15 日～18 日，襄陽、十堰、隨州等地區主要水泥廠又再度公告漲價通知。

同時，受到氣候因素影響，今年冷峰面來得比過去要早，為了保障民眾供暖需求，這已導致中國北方多個地區進行水泥錯峰生產，使得水泥供應緊俏局面加劇。

當中河南省要求水泥廠將依照績效分級實施錯峰生產限產，績效分級為 B、C 等級的水泥廠：2021 年 11 月 15 日～12 月 31 日，2022 年 1 月 27 日～3 月 15 日實施錯峰停產；2022 年 1 月 1 日～1 月 26 日依照重污染天氣應急管控措施實施限（停）產。

今年冬季水泥產不僅面臨錯峰生產，在 2021 年最新版大氣大氣污染防制方案中，要求高污染高耗能企業要停產限產。根據統計，今年受停限影響地區涉及 5 省 65 市，比去年新增加 26 個地區，管控範圍包含北京市、天津市、河北省、河南省、山東省、山西省、陝西省等地區。