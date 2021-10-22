特斯拉標準車改採LFP電池 為中國電池商在美製造鋪路

特斯拉 (TSLA-US) 日前宣布將標準版車款的鎳鈷氧化鋁（NCA）電池將轉換為磷酸鐵鋰（LFP）電池，有意為中國電池製造商進入美國本土製造鋪路，但首先面臨到的最大困難是中、美兩國之間的緊張關係。

中國握有 LFP 電池生產專利，全球大約有 95% 的 LFP 電池是中國製造，隨著這些專利即將到期，特斯拉計畫讓旗下標準車款採用 LFP 電池，並將電池供應引入美國自家車廠附近。

不過，美中兩大國存有關稅、智慧財產權、台灣議題等難題未解，再加上北京政府近期大規模打擊科技公司，特斯拉想將中國電池技術引進美國就近製造，恐怕困難重重。

特斯拉能源工程資深副總 Drew Baglino 表示，公司的目標是實現電動車所有關鍵零組件在地化。該公司目前正在美國與德國興建工廠。

Baglino 說，為了達成此目標，特斯拉正與供應商進行內部合作，除了後端的組裝外，也希望盡可能在更上游的部分展開合作。

不過，特斯拉並未提供更多有關供應商合作細節，至截稿前也未對此置評。

特斯拉一直以來都在使用中國寧德時代供應的 LFP 電池，該類電池成本便宜，不需要任何鎳或鈷，也更穩定、更安全，缺點在於能量密度不如鎳電池來得高。

除了特斯拉外，LFP 電池技術也曾引起蘋果 (AAPL-US) 的興趣。

路透社 6 月報導稱，為了讓自家電動車採用 LFP 電池，蘋果正與寧德時代和比亞迪進行初步談判，希望兩家廠商能在美國蓋廠，但知情人士表示，礙於華府與北京政府的政治緊張關係和成本考量，寧德時代不願在美國設廠。

車用電池新創公司 Sparkz 創始人、前美國能源部高層 Sanjiv Malhotra 表示，地緣政治問題難以忽視，且客戶也不想捲入這場政治衝突。

Roth Capital 分析師 Craig Irwin 表示，對寧德時代來說，留在中國製造可能是更好的選擇，因為原物料成本相當低，然而，若要在美國建廠，必須要有良好的在地供應鏈，才能達到與中國類似的低成本。